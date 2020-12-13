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"Ингулец" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Воскресенье, 13 декабря

Ингулец

14:00

Шахтер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня чемпион Украины донецкий "Шахтер" проведет последний поединок 2020 года. Однако его матч с "Ингульцом" находится на гране срыва из-за неготовности арены в Кропивницком. Когда при минусовой температуре в городе пошел дождь, подогрев поля не был включен. Но пока матч запланирован на 14:00. А наш сайт проведет мультимедийный онлайн со всеми интересными подробностями.

"Ингулец" – "Шахтер"

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В каком состоянии подходят

После первой в чемпионате победы – над "Олимпиком" 1:2 – дебютант украинской Премьер-лиги "Ингулец" в прошлом туре сыграл вничью со "Львовом" 1:1. Так что подопечные Сергея Лавриненко пребывают в хорошем настроении. У команды из Петрово 11 очков после 12 туров. При этом она рекордсмен по ничьим в этом сезоне – сразу 8.

Несмотря на то, что "Динамо" вчера потеряло очки, расписав боевой мир с "Колосом" 2:2, "Шахтер" в случае сегодняшней победы уже не успеем догнать киевлян. После 12 туров у дончан 26 очков, и они отстают от конкурентов на 4 балла. Поэтому при любом исходе будут зимовать вторыми. В прошлом туре УПЛ "Шахтер" разгромил "Минай" 5:1, а на неделе провел тяжелый матч Лиги чемпионов против итальянского "Интера" 0:0.

Смотрите, как "Шахтер" готовился к матчу

"Шахтер" – единственная команда чемпионата, которая не проигрывала в этом сезоне. К тому же у дончан лучшее нападение УПЛ – 30 голов.

У дончан еще восстанавливаются после травм Исмаили, Малышев, Корниенко, Коноплянка, Мораес и Фернандо, также вне заявки остались Гриценко, Кривцов, Тайсон и Вакула.

История личных встреч

Клуб из поселка Петрово Кировоградской области проводит свой первый сезон в Премьер-лиге, так что в УПЛ команды еще не встречались. Однако полтора года назад "Шахтер" и "Ингулец" встретились в финале Кубка Украины, и "горняки" тогда были сильнее – 4:0.

Герой финала Тете

Герой финала Тете / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Что говорили перед матчем

"Матч важен прежде всего с турнирной точки зрения. Мы будем стараться выиграть, хотя это и "Шахтер", чемпион страны. "Ингулец" будет стараться выглядеть достойно на фоне такого сильного соперника. Хотим на мажорной ноте завершить осеннюю часть чемпионата. А тот же матч "Динамо" с "Колосом" показал, что после еврокубков есть усталость, как была у киевлян, поэтому шансы у нас есть", – рассказал полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович zbirna.com.

Младен Бартулович

Младен Бартулович / Фото: ФК "Ингулец"

"Все наши ребята профессионалы. Это не первый раз, когда после Лиги Чемпионов нужно перестроиться на матч чемпионата Украины. Очень важно завтра победить, а затем вернуться на первое место в турнирной таблице. Но нам будет трудно, потому что "Ингулец" не сдается и всегда играет до конца. Они хорошо сыграли с "Динамо", это о многом говорит. К тому же, игры на выезде никогда не бывают легкими", — сказал защитник "Шахтера" Валерий Бондарь Shakhtar News.

Что думают букмекеры

Безусловным фаворитом сегодняшнего поединка у букмекеров является "Шахтер", коэффициент на его победу – 1.22. На выигрыш "Ингульца" – 15.00, на ничью – 5.50. Самый вероятный исход – 2:0 в пользу "горняков" – 5.50.

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Позиция
Команда
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
13
9
3
1
25
10
15
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Забитые 25
Пропущеные 10
Разница 15
Результаты последних матчей: Н В В В П
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Шахтер Шахтер Шах
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Забитые 30
Пропущеные 11
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Результаты последних матчей: В В Н В В
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Результаты последних матчей: В Н П В Н
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2
18
Забитые 18
Пропущеные 16
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ЗаряЗаряЗар
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4
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Пропущеные 10
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7
ОлимпикОлимпикОли
12
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5
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0
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Забитые 20
Пропущеные 20
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Результаты последних матчей: Н В П Н В
8
АлександрияАлександрияАле
12
4
4
4
19
16
3
16
Забитые 19
Пропущеные 16
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н Н В Н
9
МариупольМариупольМар
12
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4
4
14
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Забитые 14
Пропущеные 17
Разница -3
Результаты последних матчей: П В Н Н П
10
ИнгулецИнгулецИнг
12
1
8
3
13
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Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
11
МинайМинайМин
12
2
4
6
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Забитые 9
Пропущеные 23
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Результаты последних матчей: Н П П В П
12
РухРухРух
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ЛьвовЛьвовЛьв
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Забитые 8
Пропущеные 26
Разница -18
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Днепр-1Днепр-1Дне
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2
2
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16
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-12
8
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П П

Смотрите, как "Шахтер" играл в Лиге чемпионов против "Интера"

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