"Ингулец" – "Минай" – 1:1: видео голов и обзор сельской "зарубы" в УПЛ

В пятом туре чемпионата Украины по футболу в Кропивницком состоялся поединок дебютантов Премьер-лиги "Ингульца" из поселка Петрово Кировоградской области и "Миная" из одноименного села на Закарпатье. Встреча команд, еще в прошлом сезоне выступавших во втором по силе дивизионе, завершилась боевой ничьей 1:1.
В первом тайме "Ингулец" и "Минай" обменялись реализованными пенальти, а в начале второй половины гости остались в меньшинстве из-за удаления Пиняшко. Однако хозяева численным преимуществом не воспользовались.
Обзор матча "Ингулец" – "Минай" (1:1)
"Ингулец" – "Минай" – 1:1
Голы: Сичинава, 35 (пенальти) – Нуриев, 9 (пенальти).
"Ингулец": Крынский – Балан, Павлов, Ковалев, Квасный – Лупашко (Мишуренко, 75), Кучеренко – Козак (Щедрый, 66), Запорожец, Коваленко (Мкомола, 65) – Сичинава.
"Минай": Попович – Маембэ, Меличенко, Маткобожик, Сакив – Матич – Нуриев (Голодюк, 90+2), Кожанов (Снижко, 60), Ткачук, Пиняшко – Шиндер (Ахмедзаде, 67).
Предупреждения: Козак, Коваленко, Лупашко, Ковалев – Попович, Пиняшко, Маткобожик, Ахмедзаде.
Удаление: Пиняшко, 57 ("Минай", повторное предупреждение).
Фото – ФК "Ингулец"
Статистика матча "Ингулец" – "Минай" (1:1)
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Отметим, что после 5 туров "Ингулец" и "Минай" находятся в нижней половине турнирной таблицы, набрав по 4 очка. Но у "Миная" имеется одна игра в запасе.
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