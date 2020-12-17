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"Ингульцу" присудили поражение 0:3 за срыв матча с "Шахтером"

17 декабря, 13:44

Олег Люлька Олег Люлька

Клуб из Петрово признан виновным в неготовности поля к игре

"Ингульцу" засчитали техническое поражение 0:3 в матче с "Шахтером", который не состоялся в прошлое воскресенье из-за замерзшего поля в Кропивницком. Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ назвал клуб из Кировоградской области виновным в неготовности газона. После этого решения в активе "Шахтера" станет 29 очков, на одно меньше, чем у лидера УПЛ "Динамо".

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Кроме того, "Ингулец" оштрафован на 50 тысяч гривен, сообщает официальный сайт УАФ.

Ранее в "Ингульце" назвали негодный газон форс-мажором."Всю ночь при минусовой температуре шел ледяной дождь, из-за чего поле замерзло", – говорили в клубе из поселка Петрово.

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В свою очередь, "Шахтер" раскритиковал "Ингулец" за срыв матча. "Они решили сэкономить на обогреве и почему-то не включали его очень долгое время. Мы даже были готовы помочь, но технически это уже не имело смысла, потому что за один день система подогрева поля не успеет даже разогнаться", – заявил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

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