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"Героям слава" снова поперек горла России. Но УЕФА всех любезно послал... в УАФ

Елена Павлова Елена Павлова
16 июля, 23:21
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Российские СМИ обращались в УЕФА по поводу нового требования к форме команд в чемпионате Украины и эмблемы со слоганами и картой страны с Донбассом и Крымом
Новый логотип на игровой форме команд в Украине
Новый логотип на игровой форме команд в Украине / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Новый сезон чемпионата Украины по футболу начнется уже через неделю. И по новому регламенту, каждый клуб обязан нанести на игровую форму большую эмблему УАФ со слоганами "Слава Украине" и "Героям слава", а также картой Украины. Что уже вызвало бурю возмущения в России.

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Напомним, что именно из-за этих лозунгов и карты разгорелся скандал накануне Евро-2020. И в результате давления России УАФ обязали убрать с формы сборной Украины фразу "Героям слава". Теперь же УЕФА холодно отреагировал на запрос российского издания РИА Новости по поводу нанесения на форму большой эмблемы УАФ.

"Это внутренний вопрос, который касается Украинской премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", – идется в комментарии УЕФА

Эмблему разместят на футболке спереди между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки на уровне середины плеча. Обязательство распространяется на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка.

Ранее мы писали, что в украинском футболе утвердили новый медицинский протокол для проведения матчей. Теперь стадионы во время поединков Премьер-лиги, первой и второй лиги, а также женских соревнований можно заполнять на 67 процентов.

Болельщики на НСК "Олимпийский"
Болельщики на НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Напомним, что футбольный сезон в Украине стартует 23 июля матчем Львов – Мариуполь.

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