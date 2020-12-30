Футболист "Шахтера" показал мимишное фото с принцессой

Во время зимней паузы в чемпионате Украины многие футболисты разъехались в теплые края. Бразильским игрокам не приходится искать места на курортах – достаточно просто вернуться домой. Защитник "Шахтера" Додо поделился с подписчиками еще одной доброй фотографией с родины. На днях игрок "Шахтера" купил бедным еду и вещи.

Реклама

На этот раз 22-летний скоростной футболист показал, как он весело проводит время с дочерью на пляже. "Ты – принцесса", – подписал Додо фотографию с азартной девчушкой в розовом наряде.

Недавно "Шахтер" намекнул на громкий трансфер. Додо может перейти в европейский гранд. Молодой защитник привлекает потенциальных покупателей высокой скоростью. В Украину он переехал в конце 2017 года, но на правах аренды выступал за португальскую "Брагу". Также он вызывается в лагерь молодежной сборной Бразилии.

Смотрите, как Додо забивал в ворота киевского "Динамо":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама