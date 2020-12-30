Українська
$ 28,26
34,64

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Футболист "Шахтера" показал мимишное фото с принцессой

30 декабря, 11:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бразильский защитник Додо проводит отпуск на родине в кругу семьи

Во время зимней паузы в чемпионате Украины многие футболисты разъехались в теплые края. Бразильским игрокам не приходится искать места на курортах – достаточно просто вернуться домой. Защитник "Шахтера" Додо поделился с подписчиками еще одной доброй фотографией с родины. На днях игрок "Шахтера" купил бедным еду и вещи.

Реклама

На этот раз 22-летний скоростной футболист показал, как он весело проводит время с дочерью на пляже. "Ты – принцесса", – подписал Додо фотографию с азартной девчушкой в розовом наряде.

Недавно "Шахтер" намекнул на громкий трансфер. Додо может перейти в европейский гранд. Молодой защитник привлекает потенциальных покупателей высокой скоростью. В Украину он переехал в конце 2017 года, но на правах аренды выступал за португальскую "Брагу". Также он вызывается в лагерь молодежной сборной Бразилии.

Смотрите, как Додо забивал в ворота киевского "Динамо":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фото дочь футбол Шахтер Донецк Додо
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)
Виктор Цыганков засветил грудь своей девушки в Мексике (фото)Футбол
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера"Футбол
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту
Бывшая девушка динамовца Попова ушла к футболисту "Шахтера" (фото)Футбол
Украинские красотки, осторожно! Милевский в Украине, но у него есть шикарная девушка
Украинские красотки, осторожно! Милевский в Украине, но у него есть шикарная девушкаЧУ по футболу
Кадр дня! Пятовы играют в волейбол, вместо мяча у них – сын
Кадр дня! Пятовы играют в волейбол, вместо мяча у них – сынФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять