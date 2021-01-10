Футболист "Динамо" во власти юной красавицы: "Когда у тебя дочки"

Полузащитник Сергей Сидорчук – отец двух девочек и одного мальчика

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук показал, как проводит время в кругу семьи. Точнее, кадры сняла его жена Анна, которая, в отличие от мужа, делится своими буднями в соцсетях. На днях супруга Сидорчука показала домашнее видео Рождества.

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В очередном видеоролике футболист отдался во владение старшей дочери Кире. Она делает Сергею прическу, а сам он пытается разгадывать кроссворд. "Хорошо, когда у тебя дочки, можно вытерпеть все", – подписали Сидорчуки видео.

Дочка Сидорчука расчесывает папу Видео: Instagram

Также Анна засняла, как супруг с дочерью играет на видеоприставке. При этом Сергей нежно назвал жену "зайцем". Она же подписала этот ролик "наши дни и ночи".

Сергей Сидорчук с дочерью – видеоигры

В отпуске Сидорчук растрогал снимком с детьми на Мальдивах. Напомним, младшим детям футболиста, двойняшкам мальчику и девочке, – по три года.

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Сейчас у динамовцев заканчивается отпуск, после которого они отправятся на сбор в ОАЭ. Причем уже на 18 января у команды Мирчи Луческу запланирован первый товарищеский матч – с польской "Легией".

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Вспомним, как Сергей забивал за "Динамо":

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