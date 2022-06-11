Футбол стал информационным оружием, которое поможет приблизить победу – директор Шахтера

Проведение следующего чемпионата Украины должно стать мощным информационным оружием. Такое мнение высказал директор по коммуникациям ФК Шахтер Юрий Свиридов

Шахтер имеет опыт организации благотворительных матчей в Европе / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер", Коллаж: Сегодня

Юрий Свиридов отмечает, что опыт благотворительных игр Шахтера в Европе демонстрирует мощное значение, которое приобрел наш футбол для Украины в период войны.

"Футбол в нашем случае – информационное оружие. Распространять информацию о войне – это польза, которую мы можем делать для нашей победы", – отмечает он, добавляя: "Нам нужно не просто оружие, а мощное оружие – нужны MLRS, "Гарпуны", HIMARS и т.д.".

Реклама

По мнению представителя Шахтера, это влияние футбола должно приниматься во внимание при решении формата будущего Чемпионата Украины.

"Где должен проводиться чемпионат. Убежден – в нескольких странах. Если мы будем играть только на западе во Львове или Ужгороде, то наша информационная пушка будет молчать, тогда как информационное оружие агрессора мощно стреляет на страницах мировых изданий, убеждает, что нужно заканчивать, нужно договариваться, нужно отдать ради мира.

Реклама

Но, уверяю, в Европе как можно чаще должны видеть глаза наших игроков, полные слез, там должны развеваться наши флаги, раздаваться наши месседжи и проходить акции. Все должны понимать, почему мы играем в Люблине, Гданьске или Бухаресте, а не в Донецке, Луганске или Симферополе. Ответ прост: потому что у нас идет война, наши города оккупированы, нам нужна поддержка", – резюмировал Свиридов в блоге на Tribuna.ua.

Реклама

Ранее владелец Шахтера Ринат Ахметов анонсировал выделение 2 млн долларов для проведения чемпионата Украины в следующем сезоне.