Фол Цыганкова тянул на красную карточку: судейский разбор тура с Михаилом Метревели

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-балльной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

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Средняя оценка и оценки по турам:

матчей средняя оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 Сергей Бойко 2 8,25 8 8,5 Владимир Новохатний 4 8,00 9 7 8 8 Алексей Деревинский 1 8,00 8 Ярослав Козык 2 8,00 8 8 Николай Балакин 2 8,00 8 8 Анатолий Абдула 2 8,00 8 8 Денис Шурман 2 8,00 8 8 Александр Дердо 1 8,00 8 Катерина Монзуль 4 8,00 7 8 8 9 Александр Коваленко 1 8,00 8 Евгений Арановский 2 7,50 7 8 Александр Шандор 2 7,50 6 9 Максим Козыряцкий 5 7,40 8 8 6 8 7 Дмитрий Бондаренко 3 7,33 8 6 8 Игорь Пасхал 6 7,00 8 7,5 6 8 7,5 5 Константин Труханов 1 7,00 7 Дмитрий Кутаков 2 6,50 7 6 Юрий Иванов 3 6,33 8 4 7 Дмитрий Кривушкин 3 6,17 5 7 6,5 Александр Омельченко 1 6,00 6 Виталий Романов 3 6,00 5 6,5 6,5 Виктор Копиевский 2 5,75 5,5 6 Юрий Можаровский 1 5,00 5



В прошедшие выходные было сыграно семь матчей восьмого тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

Прошедший тур не стал чем-то из ряда вон выходящим в плане чистоты игры и качества судейства. Все те же 6+ желтых карточек в среднем за игру и досадные ошибки арбитров, повлиявшие на ход игры.

Не смотря на эти стандартно низкие показатели тура, у некоторых команд УПЛ наметились существенные улучшения в качестве единоборств и дисциплинированном поведении на поле. Одной из таких команд стал "Рух". После неудачной игры с "Зарей" в 7 туре (0:4 и два удаления), в этот раз футболисты Ивана Федыка сыграли намного чище и, при очень интенсивном футболе в западно-украинском дерби, не получили ни одного (!) предупреждения от Екатерины Монзуль. Кстати, Екатерина, также стала одной из лучших в туре с максимальной оценкой за судейство 9 баллов.

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Ну, а самым "грубым" оказался матч "Александрии" с "Десной" – 10 предупреждений от Ярослава Козыка. При этом игроки "Десны" получили 6 желтых карточек, одну красную и титул самой не дисциплинированной команды тура. Да, тут есть над чем поразмышлять …

"Шахтер" – "Мариуполь" – 4:1

Арбитр: Владимир Новохатний.

Матч был легким для арбитража. Одна команда явно была сильнее, поэтому спорных моментов и откровенной грубости в игре не было. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 26-й минуте Тищенко в штрафной, ведя борьбу с Матвиенко, выставляет руку вперед и в нее попадает мяч. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Мариуполя". Это верное решение. Рука явно была не в естественном положении, увеличивала объем тела и расстояние позволяло игроку "Мариуполя" избежать контакта мяча с рукой.

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На 64-й минуте вновь ошибся Тищенко. Игрок "Мариуполя" в собственной штрафной попытался выбиться мяч из-под ног Тете, но промахнулся и вместо мяча ударил по ноге бразильца. Арбитр четко видел эпизод и справедливо поставил второй пенальти в ворота азовцев.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Олимпик" – 1:2

Арбитр: Максим Козыряцкий.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли довольно грубо. На матче работал VAR.

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Ключевыми для арбитража стали четыре эпизода. На 41-й минуте Данфа попытался сыграть в корпус Бенито, но промахнулся и ударил плечом соперника в голову. Арбитр зафиксировал фол, но не показал игроку "Колоса" желтую карточку. Для него она бы стала второй. В этом эпизоде арбитр явно простил сенегальского легионера коваливцев. Данфа сыграл грубо и заслуживал второго предупреждения. Тем более, его первая карточка, как говорят, была оранжевой.

На 61-й минуте Шахаб в штрафной изящно обыграл Гавриша, после чего защитник "Колоса" рукой пытался придержать нападающего и тот сразу упал после касания. Арбитр верно зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Колоса". Также Гавриш получил желтую карточку, что тоже было верным решением.

На 65-й минуте Ильин ворвался с штрафную "Колоса" и упал на газон. Арбитр зафиксировал симуляцию со стороны игрока "Колоса" и показал ему желтую карточку. Это ошибка. Пенальти там не было, но и Ильин не симулировал. Он просто не удержал равновесие на мокром газоне, тем более его слегка перед этим придержал Тейшейра.

На 85-й минуте Селезнев делал прострел в штрафную, и мяч рикошетом от ноги Драме отскочил ему же в руку. Арбитр показал на 11-метровую отметку и VAR это решение подтвердил. Так что пенальти в ворота "Олимпика" был назначен справедливо.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Десна" – 2:2

Арбитр: Ярослав Козык.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды позволяли себе много грубых фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 38-й минуте Вантух в штрафной выбивает мяч из-под ног Конопли, но при этом цепляет игрока "Десны". Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Александрии". Это верное решение. Хоть Вантух и сыграл в мяч, но сначала он ударил по ноге защитника черниговцев. Так что фол зафиксирован правильно.

На 89-й минуте Имереков в борьбе с Ситало выставил локоть и попал в лицо форварда "Александрии". Арбитр показал за этот фол желтую карточку, которая для Имерекова была второй. Сам по себе фол не был грубым и могло обойтись без желтой, но буквально за пять минут до этого эпизода арбитр за похожее нарушение показал желтую карточку Ситало. Так что арбитр был последовательным в своих решениях, что хорошо.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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"Днепр-1" – "Динамо" – 1:2

Арбитр: Дмитрий Кривушкин.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды провели первую половину матча корректно и без грубости, но во втором тайме на поле разыгрались эмоции и стало намного больше серьезных фолов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража стали три эпизода. На 26-й минуте арбитр простил Цыганкова за грубый фол и симуляцию в штрафной "Днепра-1". Виктор, пытаясь обыграть Логинова, наступил ему на ногу и после этого упал на газон, демонстрируя "несуществующую боль". Арбитр был поблизости, все видел и назначил штрафной в сторону "Динамо", при этом, забыв показать Цыганкову как минимум желтую, хотя нарушение тянуло и на красную карточку, ведь по-настоящему больно было защитнику "Днепра-1".

На 48-й минуте Довбик убегал в опасную атаку и Попов завалил его руками на газон. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Попов всегда играет на грани фола, но в этом эпизоде он ее переступил. Динамовец слишком активно помогал себе руками и должен был получать желтую карточку за срыв опасной атаки. На 70-й минуте Хобленко попытался принять мяч в штрафной "Динамо" и упал после борьбы с Поповым. Арбитр расценил борьбу, как игровой эпизод, и был прав. Попов чисто сыграл в мяч и не нарушал правил.

Оценка: 6,5 баллов из 10-ти.

"Минай" – "Рух" – 0:0

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды играли без особой грубости, но в матче был ряд непростых для судейской бригады моментов. VAR на матче не работал.

На 46-й минуте Лопыренок упал в штрафной после верховой борьбы с Глихой при подаче углового. Арбитр оставила эпизод без внимания и дала продолжить игру. Это верное решение. Контакт между игроками был, но борьба не выходила за рамки правил. Это признали и сами игроки "Миная", которые не особо апеллировали к Монзуль.

На 58-й минуте Стаменкович после подачи со штрафного забил гол, но арбитр его не засчитала. И была права. Мяч влетел в ворота "Миная" от руки сербского легионера "Руха". За уверенное и качественное судейство в сложных ситуациях Екатерина получает от нас наивысший балл в туре!

Оценка: 9 баллов из 10-ти.

"Львов" – "Ворскла" – 1:0

Арбитр: Игорь Пасхал.

Матч был сложным для арбитража. Команды играли грубо, много фолили и постоянно пытались оказывать давление на арбитра. И если бы не VAR ошибок могло быть и больше.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 36-й минуте Челядин упал в штрафной после борьбы с Михоуби. Арбитр проигнорировал эпизод и дал продолжить игру. Нарушение правил было очевидным, но арбитр в поле и VAR ошиблись, не зафиксировав нарушение правил в штрафной "Львова".

На 46-й минуте Щербак ударил рукой в лицо Чирьяка. Арбитр сначала не зафиксировал фол, но в игру вмешался VAR. После просмотра видеоповторов арбитр показал игроку "Ворсклы" желтую карточку, хотя момент тянул на более жесткое наказание. Пасхал, выбравший либеральный стиль судейства, простил игрока полтавчан, и закрутил интригу в матче до предела.

На 97-й минуте Предута в штрафной пробивал по воротам "Львова" и попал в руку Михоуби. Арбитр поставил пенальти в ворота львовян и показал Михоуби желтую карточку. Это верное решение. Рука игрока "Львова" была выставлена вверх, увеличивала объем тела и мешала мячу, летевшему в створ ворот. Были подозрения, что до этого момента рукой сыграл сам Пердута, но повтор показал, что игрок "Ворсклы" принял мяч грудью. Правильность действий арбитра в этом эпизоде подтвердил VAR.

Оценка: 5 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Заря" – 1:1

Арбитр: Александр Коваленко.

Матч для арбитража был средней тяжести. В игре возникало достаточно спорных моментов, но арбитра страховал VAR.

Ключевыми для арбитража были три момента. На 41-й минуте Гладкий после подачи с фланга забил гол, но арбитр зафиксировал офсайд. Повтор подтвердил, что арбитр был прав. Форвард "Зари" на целый корпус был ближе к воротам, чем последний защитник "Ингульца".

На 71-й минуте Иванисеня упал в штрафной после борьбы с Кучеренко. Арбитр не зафиксировал фол в этом эпизоде, но вмешался VAR. После просмотра повтора арбитр изменил свое решение и поставил пенальти в ворота "Ингульца". Это верное решение. Кучеренко сначала держал Иванисеню за футболку, а потом толкнул его в спину. Сразу же после пробития пенальти возник еще один спорный момент. Шуст отбил удар Юрченко с 11-ти метров, но до удара вышел из ворот. После подсказки от VAR арбитр попросил перебить пенальти. По букве закона арбитр все сделал верно.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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