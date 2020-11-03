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Фол Цыганкова тянул на красную карточку: судейский разбор тура с Михаилом Метревели

3 ноября, 17:55

Михаил Метревели Михаил Метревели

Рейтинг арбитров чемпионата Украины после восьми туров Премьер-лиги

Футбольный эксперт Михаил Метревели специально для Спорт.Сегодня анализирует арбитраж тура украинской Премьер-лиги и выставляет оценку каждому судье по 10-балльной шкале.

Рейтинг арбитров Премьер-лиги:

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Средняя оценка и оценки по турам:

матчейсредняя оценка12345678
Сергей Бойко28,2588,5
Владимир Новохатний48,009788
Алексей Деревинский18,008
Ярослав Козык28,0088
Николай Балакин28,0088
Анатолий Абдула28,0088
Денис Шурман28,0088
Александр Дердо18,008
Катерина Монзуль48,007889
Александр Коваленко18,008
Евгений Арановский27,5078
Александр Шандор27,5069
Максим Козыряцкий57,4088687
Дмитрий Бондаренко37,33868
Игорь Пасхал67,0087,5687,55
Константин Труханов17,007
Дмитрий Кутаков26,5076
Юрий Иванов36,33847
Дмитрий Кривушкин36,17576,5
Александр Омельченко16,006
Виталий Романов36,0056,56,5
Виктор Копиевский25,755,56
Юрий Можаровский15,005


В прошедшие выходные было сыграно семь матчей восьмого тура Премьер-лиги. Поехали!

Михаил Метревели:

Прошедший тур не стал чем-то из ряда вон выходящим в плане чистоты игры и качества судейства. Все те же 6+ желтых карточек в среднем за игру и досадные ошибки арбитров, повлиявшие на ход игры.

Не смотря на эти стандартно низкие показатели тура, у некоторых команд УПЛ наметились существенные улучшения в качестве единоборств и дисциплинированном поведении на поле. Одной из таких команд стал "Рух". После неудачной игры с "Зарей" в 7 туре (0:4 и два удаления), в этот раз футболисты Ивана Федыка сыграли намного чище и, при очень интенсивном футболе в западно-украинском дерби, не получили ни одного (!) предупреждения от Екатерины Монзуль. Кстати, Екатерина, также стала одной из лучших в туре с максимальной оценкой за судейство 9 баллов.

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Ну, а самым "грубым" оказался матч "Александрии" с "Десной" – 10 предупреждений от Ярослава Козыка. При этом игроки "Десны" получили 6 желтых карточек, одну красную и титул самой не дисциплинированной команды тура. Да, тут есть над чем поразмышлять …

"Шахтер" – "Мариуполь" – 4:1

Арбитр: Владимир Новохатний.

Матч был легким для арбитража. Одна команда явно была сильнее, поэтому спорных моментов и откровенной грубости в игре не было. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 26-й минуте Тищенко в штрафной, ведя борьбу с Матвиенко, выставляет руку вперед и в нее попадает мяч. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Мариуполя". Это верное решение. Рука явно была не в естественном положении, увеличивала объем тела и расстояние позволяло игроку "Мариуполя" избежать контакта мяча с рукой.

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На 64-й минуте вновь ошибся Тищенко. Игрок "Мариуполя" в собственной штрафной попытался выбиться мяч из-под ног Тете, но промахнулся и вместо мяча ударил по ноге бразильца. Арбитр четко видел эпизод и справедливо поставил второй пенальти в ворота азовцев.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

"Колос" – "Олимпик" – 1:2

Арбитр: Максим Козыряцкий.

Для арбитража матч был средней тяжести. Команды играли довольно грубо. На матче работал VAR.

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Ключевыми для арбитража стали четыре эпизода. На 41-й минуте Данфа попытался сыграть в корпус Бенито, но промахнулся и ударил плечом соперника в голову. Арбитр зафиксировал фол, но не показал игроку "Колоса" желтую карточку. Для него она бы стала второй. В этом эпизоде арбитр явно простил сенегальского легионера коваливцев. Данфа сыграл грубо и заслуживал второго предупреждения. Тем более, его первая карточка, как говорят, была оранжевой.

На 61-й минуте Шахаб в штрафной изящно обыграл Гавриша, после чего защитник "Колоса" рукой пытался придержать нападающего и тот сразу упал после касания. Арбитр верно зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Колоса". Также Гавриш получил желтую карточку, что тоже было верным решением.

На 65-й минуте Ильин ворвался с штрафную "Колоса" и упал на газон. Арбитр зафиксировал симуляцию со стороны игрока "Колоса" и показал ему желтую карточку. Это ошибка. Пенальти там не было, но и Ильин не симулировал. Он просто не удержал равновесие на мокром газоне, тем более его слегка перед этим придержал Тейшейра.

На 85-й минуте Селезнев делал прострел в штрафную, и мяч рикошетом от ноги Драме отскочил ему же в руку. Арбитр показал на 11-метровую отметку и VAR это решение подтвердил. Так что пенальти в ворота "Олимпика" был назначен справедливо.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

"Александрия" – "Десна" – 2:2

Арбитр: Ярослав Козык.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды позволяли себе много грубых фолов. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража стали два эпизода. На 38-й минуте Вантух в штрафной выбивает мяч из-под ног Конопли, но при этом цепляет игрока "Десны". Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота "Александрии". Это верное решение. Хоть Вантух и сыграл в мяч, но сначала он ударил по ноге защитника черниговцев. Так что фол зафиксирован правильно.

На 89-й минуте Имереков в борьбе с Ситало выставил локоть и попал в лицо форварда "Александрии". Арбитр показал за этот фол желтую карточку, которая для Имерекова была второй. Сам по себе фол не был грубым и могло обойтись без желтой, но буквально за пять минут до этого эпизода арбитр за похожее нарушение показал желтую карточку Ситало. Так что арбитр был последовательным в своих решениях, что хорошо.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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"Днепр-1" – "Динамо" – 1:2

Арбитр: Дмитрий Кривушкин.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды провели первую половину матча корректно и без грубости, но во втором тайме на поле разыгрались эмоции и стало намного больше серьезных фолов. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража стали три эпизода. На 26-й минуте арбитр простил Цыганкова за грубый фол и симуляцию в штрафной "Днепра-1". Виктор, пытаясь обыграть Логинова, наступил ему на ногу и после этого упал на газон, демонстрируя "несуществующую боль". Арбитр был поблизости, все видел и назначил штрафной в сторону "Динамо", при этом, забыв показать Цыганкову как минимум желтую, хотя нарушение тянуло и на красную карточку, ведь по-настоящему больно было защитнику "Днепра-1".

На 48-й минуте Довбик убегал в опасную атаку и Попов завалил его руками на газон. Арбитр дал продолжить игру. Это ошибка. Попов всегда играет на грани фола, но в этом эпизоде он ее переступил. Динамовец слишком активно помогал себе руками и должен был получать желтую карточку за срыв опасной атаки. На 70-й минуте Хобленко попытался принять мяч в штрафной "Динамо" и упал после борьбы с Поповым. Арбитр расценил борьбу, как игровой эпизод, и был прав. Попов чисто сыграл в мяч и не нарушал правил.

Оценка: 6,5 баллов из 10-ти.

"Минай" – "Рух" – 0:0

Арбитр: Екатерина Монзуль.

Матч для арбитража был средней тяжести. Команды играли без особой грубости, но в матче был ряд непростых для судейской бригады моментов. VAR на матче не работал.

На 46-й минуте Лопыренок упал в штрафной после верховой борьбы с Глихой при подаче углового. Арбитр оставила эпизод без внимания и дала продолжить игру. Это верное решение. Контакт между игроками был, но борьба не выходила за рамки правил. Это признали и сами игроки "Миная", которые не особо апеллировали к Монзуль.

На 58-й минуте Стаменкович после подачи со штрафного забил гол, но арбитр его не засчитала. И была права. Мяч влетел в ворота "Миная" от руки сербского легионера "Руха". За уверенное и качественное судейство в сложных ситуациях Екатерина получает от нас наивысший балл в туре!

Оценка: 9 баллов из 10-ти.

"Львов" – "Ворскла" – 1:0

Арбитр: Игорь Пасхал.

Матч был сложным для арбитража. Команды играли грубо, много фолили и постоянно пытались оказывать давление на арбитра. И если бы не VAR ошибок могло быть и больше.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 36-й минуте Челядин упал в штрафной после борьбы с Михоуби. Арбитр проигнорировал эпизод и дал продолжить игру. Нарушение правил было очевидным, но арбитр в поле и VAR ошиблись, не зафиксировав нарушение правил в штрафной "Львова".

На 46-й минуте Щербак ударил рукой в лицо Чирьяка. Арбитр сначала не зафиксировал фол, но в игру вмешался VAR. После просмотра видеоповторов арбитр показал игроку "Ворсклы" желтую карточку, хотя момент тянул на более жесткое наказание. Пасхал, выбравший либеральный стиль судейства, простил игрока полтавчан, и закрутил интригу в матче до предела.

На 97-й минуте Предута в штрафной пробивал по воротам "Львова" и попал в руку Михоуби. Арбитр поставил пенальти в ворота львовян и показал Михоуби желтую карточку. Это верное решение. Рука игрока "Львова" была выставлена вверх, увеличивала объем тела и мешала мячу, летевшему в створ ворот. Были подозрения, что до этого момента рукой сыграл сам Пердута, но повтор показал, что игрок "Ворсклы" принял мяч грудью. Правильность действий арбитра в этом эпизоде подтвердил VAR.

Оценка: 5 баллов из 10-ти.

"Ингулец" – "Заря" – 1:1

Арбитр: Александр Коваленко.

Матч для арбитража был средней тяжести. В игре возникало достаточно спорных моментов, но арбитра страховал VAR.

Ключевыми для арбитража были три момента. На 41-й минуте Гладкий после подачи с фланга забил гол, но арбитр зафиксировал офсайд. Повтор подтвердил, что арбитр был прав. Форвард "Зари" на целый корпус был ближе к воротам, чем последний защитник "Ингульца".

На 71-й минуте Иванисеня упал в штрафной после борьбы с Кучеренко. Арбитр не зафиксировал фол в этом эпизоде, но вмешался VAR. После просмотра повтора арбитр изменил свое решение и поставил пенальти в ворота "Ингульца". Это верное решение. Кучеренко сначала держал Иванисеню за футболку, а потом толкнул его в спину. Сразу же после пробития пенальти возник еще один спорный момент. Шуст отбил удар Юрченко с 11-ти метров, но до удара вышел из ворот. После подсказки от VAR арбитр попросил перебить пенальти. По букве закона арбитр все сделал верно.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

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судейство чемпионат Украины арбитраж Михаил Метревели

Источник: Сегодня|Спорт

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