Финалист Лиги Европы скучал по Украине и сырникам, но раньше УПЛ была сильнее

Бразильский новичок "Днепра-1" Дуглас поделился мнением о нынешнем уровне украинской Премьер-лиги. И защитнику есть, с чем сравнивать, так как в свое время он уже играл в Днепре и доходил еще с командой Мирона Маркевича до финала Лиги Европы. Ранее мы сообщали, что "Днепр-1" вернул в Украину финалиста еврокубка.

"Моя семья уже жила со мной в Украине. Им здесь нравится. Больше всего я скучал по уровню футбола. В Бразилии он был не таким высоким, как в "Днепре". И еще еда – очень люблю сырники. Конечно, я следил за новостями. Знал, что есть новый клуб "Днепр-1". Это разные клубы, но тренеры, персонал из "Днепра" сейчас работают здесь", – рассказал Дуглас FootballHub.

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Дуглас / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

30-летний защитник считает, что четыре года назад в УПЛ команды были сильнее. И за эти годы многое изменилось в "Шахтере" и "Динамо". "Раньше они больше конкурировали между собой. В последние годы больше побеждает "Шахтер", но все равно считаю, что четыре года назад эти команды были сильнее, чем сейчас", – говорит бразилец.

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"Все в Бразилии спрашивают о "Шахтере". Это самый известный украинский клуб там. Всем очень интересно узнать, как перейти в "Шахтер", а потом в топ-клуб. В Украине футбол более интенсивный, в Бразилии немного не так – там он более техничный. Там нет таких физических нагрузок, потому что каждый футболист техничный", – сказал Дуглас.

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Фото "Днепр-1"

Напомним, что Дуглас с 2013 по 2016 годы защищал цвета "Днепра", в составе которого стал серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата Украины, а также финалистом Лиги Европы. В составе днепрян провел 87 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Далее он вернулся в Бразилию, где подписал контракт с "Сан-Паулу" (6 матчей), но больше играл в аренде за "Шапекоэнсе" (98 матчей, 1 гол).

Смотрите, как "Днепр-1" играет в чемпионате Украины

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