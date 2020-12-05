Українська
$ 28,3
34,4

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Это было глупо": форвард "Миная" – о незабитой "паненке" в игре с "Шахтером" (видео)

5 декабря, 19:36

Олег Люлька Олег Люлька

Анатолий Нуриев не находит себе места после нереализованного 11-метрового в поединке с чемпионами Украины

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев выглядел подавленным после того, как в матче с "Шахтером" на НСК "Олимпийский", проигранном его командой 1:5, он не реализовал пенальти при счете 1:4.

Реклама

Напомним, 24-летний Нуриев решил пробить с "точки" "паненкой" – издевательской для голкиперов подсечкой. Анатолий на замахе уложил на газон вратаря "Шахтера" Трубина, но мяч после его удара угодил в перекладину.

"Подвел команду. Счет был 1:4, решил не просто пробить пенальти, а "придумать". Глупо. Это моя вина", – заявил в комментарии "Футбол 2" Нуриев

Видео нереализованной "паненки" от Нуриева

Интересно, что сразу после нереализованного пенальти тренер "Миная" Василий Кобин заменил Нуриева. Но это не было наказанием за авантюрное исполнение 11-метрового.

"Задняя (поверхность бедра) побаливала. Поэтому попросил замену на 55-й минуте", – сказал Нуриев

Реклама

Отметим, что в матче с "Шахтером" Нуриев таки расписался в воротах дончан, забив ударом со штрафного. В этом моменте не обошлось без ошибки его тезки – голкипера "горняков" Трубина.

Видео гола Нуриева со штрафного

Ранее мы писали, что автор легендарного пенальти Паненка попал в реанимацию с коронавирусом. С помощью этого удара Артем Милевский шокировал весь мир на ЧМ-2006

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
12
7
5
0
30
11
19
26
Забитые 30
Пропущеные 11
Разница 19
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
11
8
2
1
21
7
14
26
Забитые 21
Пропущеные 7
Разница 14
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ВорсклаВорсклаВор
11
5
4
2
16
8
8
19
Забитые 16
Пропущеные 8
Разница 8
Результаты последних матчей: П В Н П Н
4
ДеснаДеснаДес
11
4
5
2
15
11
4
17
Забитые 15
Пропущеные 11
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В Н В
5
КолосКолосКол
11
4
4
3
15
13
2
16
Забитые 15
Пропущеные 13
Разница 2
Результаты последних матчей: Н П В П Н
6
МариупольМариупольМар
11
4
4
3
13
15
-2
16
Забитые 13
Пропущеные 15
Разница -2
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
АлександрияАлександрияАле
11
4
3
4
18
15
3
15
Забитые 18
Пропущеные 15
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н В Н П
8
ЗаряЗаряЗар
10
3
5
2
18
9
9
14
Забитые 18
Пропущеные 9
Разница 9
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
10
4
1
5
16
18
-2
13
Забитые 16
Пропущеные 18
Разница -2
Результаты последних матчей: П Н В П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
12
1
8
3
13
17
-4
11
Забитые 13
Пропущеные 17
Разница -4
Результаты последних матчей: Н В П Н Н
11
МинайМинайМин
11
2
3
6
8
22
-14
9
Забитые 8
Пропущеные 22
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
11
2
2
7
14
21
-7
8
Забитые 14
Пропущеные 21
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П П В
13
ЛьвовЛьвовЛьв
11
2
2
7
7
25
-18
8
Забитые 7
Пропущеные 25
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П В П В
14
РухРухРух
11
0
6
5
7
19
-12
6
Забитые 7
Пропущеные 19
Разница -12
Результаты последних матчей: Н Н Н Н П

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Шахтер Донецк пенальти Минай Анатолий Нуриев
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Украины: все результаты 11-го тура
Чемпионат Украины: все результаты 11-го тураЧУ по футболу
Игроки
Игроки "Динамо" получили по 5 миллионов за выход в Лигу чемпионовЛига чемпионов
"Шахтер" – "Минай": онлайн-трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Мариуполь" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Днепр-1" – "Шахтер": онлайн трансляция матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Ворскла": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять