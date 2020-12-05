"Это было глупо": форвард "Миная" – о незабитой "паненке" в игре с "Шахтером" (видео)

Анатолий Нуриев не находит себе места после нереализованного 11-метрового в поединке с чемпионами Украины

Нападающий "Миная" Анатолий Нуриев выглядел подавленным после того, как в матче с "Шахтером" на НСК "Олимпийский", проигранном его командой 1:5, он не реализовал пенальти при счете 1:4.

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Напомним, 24-летний Нуриев решил пробить с "точки" "паненкой" – издевательской для голкиперов подсечкой. Анатолий на замахе уложил на газон вратаря "Шахтера" Трубина, но мяч после его удара угодил в перекладину.

"Подвел команду. Счет был 1:4, решил не просто пробить пенальти, а "придумать". Глупо. Это моя вина", – заявил в комментарии "Футбол 2" Нуриев

Видео нереализованной "паненки" от Нуриева

Интересно, что сразу после нереализованного пенальти тренер "Миная" Василий Кобин заменил Нуриева. Но это не было наказанием за авантюрное исполнение 11-метрового.

"Задняя (поверхность бедра) побаливала. Поэтому попросил замену на 55-й минуте", – сказал Нуриев

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Отметим, что в матче с "Шахтером" Нуриев таки расписался в воротах дончан, забив ударом со штрафного. В этом моменте не обошлось без ошибки его тезки – голкипера "горняков" Трубина.

Видео гола Нуриева со штрафного

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