Українська
$ 27,64
32,95

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Эти слова недостойны особы легкого поведения": "Рух" и "Олимпик" атакуют главу футбольных судей Лучи

16 марта, 17:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Львовский клуб считает, что итальянский функционер унижает украинский футбол

Как снежный ком, нарастает скандал вокруг противостояния "Олимпика" и главы футбольного судейского корпуса Украины Лучано Лучи. Вчера президент донецкого клуба Владислав Гельзин заявил, что итальянец Лучи называет Украину банановой республикой.

Реклама

Сегодня "Олимпик" на своей страничке в Instagram выступил с еще одним заявлением:

"Новые доказательства публичной демонстрации презрительного отношения к нашей стране. В своем аккаунте в Twitter глава комитета арбитров УАФ Лучи Лучано, также как и опубликованной нами распечатке "телеграм-чата", публиковал статьи с интервью футбольных деятелей Украины. Эти публикации Лучи Лучано сопровождал ругательствами и оскорблениями".

Ранее президент "Олимпика" с матами ворвался в прямой эфир после поражения от "Шахтера".

Во вторник к претензиям в адрес Лучано присоединился "Рух". Львовский клуб обратился к главе Комитета по этике и честной игре УАФ с просьбой проверить достоверность высказываний Лучи в Telegram-канале украинских арбитров:

"Эти материалы наполнены риторикой и лексикой, которые недостойны базарной перекупщицы или особы легкого поведения в стенах публичного дома, а тем более, публичного спортивного функционера в Доме футбола".

Тем временем, украинским футбольным судьям разрешат давать интервью.

Реклама

Смотрите обзор матча "Олимпик" – "Шахтер", с которого начался скандал:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

скандал футбол претензии судейство чемпионат Украины Олимпик Донецк Лучано Лучи Рух Львов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Ослепительные ножки на киевском балконе!
Ослепительные ножки на киевском балконе! "Теплая" фотосессия невесты игрока "Шахтера"Футбол
"Луческу, извиняйся!" У Мирчи вспыхнул конфликт с миллионером из "Динамо"Футбол
Расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболу
Расписание, трансляции и результаты 17-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Все результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу
Все результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
Какая красотка на матче
Какая красотка на матче "Шахтер" – "Десна"! Вот почему Соломон забил два мяча за две минутыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять