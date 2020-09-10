"Если больны не более трех футболистов, можно играть": тренер "Колоса" – о COVID-19 и зрителях

Команда из Ковалевки хочет провести матч 12 сентября с болельщиками на трибунах

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин рассказал о стремлении клуба провести матч второго тура украинской Премьер-лиги со "Львовом" в присутствии зрителей. Поединок состоится уже в субботу, 12 сентября, в Ковалевке. Ранее мы проводили экскурсию по новой арене сельского "Колоса".

"Действительно, руководство "Колоса" предпринимает усилия, чтобы наш первый домашний матч на обновленном стадионе в Ковалевке прошел со зрителями, на поддержку которых мы очень рассчитываем. Убежден, что с нашей стороны все условия медицинского протокола будут выполнены", – цитирует Костышина Meta-ratings.com.ua.

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Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

"Как я отношусь к переносу календарных матчей из-за коронавируса? Если заболело не больше трех футболистов, то, думаю, что можно играть. Ведь в заявке в каждой из команд предостаточно исполнителей, тем более, на старте сезона, когда еще нет травмированных и дисквалифицированных. Кстати, "Колос" уже завершил селекционную работу в это трансферное окно", — сказал Костышин.

Напомним, что соперник "Колоса" "Львов" пропустил старт сезона из-за вспышки коронавируса и уже успел протестировать 55 членов команды.

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