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Экс-игроку "Динамо" предложили завершить карьеру и стать тренером в "Днепре"

12 января, 16:34

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению почетного президента днепрян Юрия Березы, Сергею Кравченко пришло время вешать бутсы на гвоздь

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Кравченко вскоре может завершить карьеру футболиста. Об этом заявил Юрий Береза – почетный президент "Днепра-1", где последние годы выступал Кравченко. Экс-капитану днепрян, занимающих последнее место в Премьер-лиге, сейчас 37 лет. И босс клуба больше не видит его в роли игрока команды.

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"В жизни каждого футболиста наступает момент, когда нужно вешать бутсы на гвоздь. Такое время, пожалуй, пришло у нашего капитана. На самом деле, это один из трудных моментов для того, кто влюблен в профессию футболиста"

"Сергей Кравченко – очень профессиональный и ответственный футболист, целеустремленный. Он – один из столпов, на которых создавался "Днепр-1". И у меня есть только слова благодарности. Он делился своим авторитетом, опытом и подтягивал молодежь, начиная со второй лиги"

"Хочу вспомнить кубковые матчи, в которых выкладывалась вся команда. И это настроение шло, в основном, от капитана. Поэтому хочу поблагодарить его за прекрасно проведенные часы, когда я наблюдал за игрой "Днепра-1"

"Хочу сказать до свидания, но не навсегда. Я ожидаю, что его талант еще раскроется на тренерском или административном поприще в составе "Днепра-1". Да, Сергей хочет еще играть, и он имеет право на реализацию своего желания"

"Но все же мы рассчитываем на него как на функционера или как на тренера. До свидания, капитан", – цитирует Юрия Березу официальный сайт "Днепра-1"

По словам Березы, на тренировочный сбор в Турцию "Днепр-1" отправляется уже без Кравченко.

Добавим, что свой новогодний отпуск Кравченко с семьей провел в Мексике в компании Евгения Коноплянки и его родных.

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футболист чемпионат Украины Сергей Кравченко Днепр-1 завершение карьеры
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