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Экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" признан лучшим игроком тура в УПЛ

28 сентября, 13:45

Олег Люлька Олег Люлька

Гладкого удостоили награды за дубль в игре "Зари" со "Львовом", а лучшим тренером тура назван Шаран

Нападающий "Зари" Александр Гладкий назван лучшим игроком четвертого тура чемпионата Украины по футболу. В поединке с ФК "Львов", который завершился победой луганчан 5:0, бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" забил два мяча.

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Лучшим игроком тура Гладкого признал экспертный совет, в который, среди прочих, входят Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу и Виктор Грачев.

Обзор матча ФК "Львов" – "Заря" (0:5)

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В борьбе за это звание Александр Гладкий опередил полузащитника "Александрии" Валерия Лучкевича, отметившегося забитым мячом в победном для своей команды матче против "Днепра-1" (4:1).

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При этом лучшим коучем четвертого тура Премьер-лиги Всеукраинское объединение тренеров назвало наставника "Александрии" Владимира Шарана, испортившего дебют своему днепровскому коллеге Игору Йовичевичу.

Обзор матча "Александрия" – "Днепр-1" (4:1)

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Напомним, по итогам четырех туров чемпионата Украины турнирную таблицу возглавило "Динамо". У киевлян 10 очков, как и у "Ворсклы", но лучше – разница мячей.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
2
ВорсклаВорсклаВор
4
3
1
0
9
2
7
10
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
4
2
2
0
7
3
4
8
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
2
2
0
8
4
4
8
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
5
КолосКолосКол
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В П
6
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
7
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
8
5
3
6
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В П П В
8
ОлимпикОлимпикОли
4
2
0
2
7
7
0
6
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В П
9
ЗаряЗаряЗар
4
1
1
2
8
6
2
4
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
4
0
3
1
2
4
-2
3
Забитые 2
Пропущеные 4
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н П Н
11
МинайМинайМин
3
1
0
2
1
7
-6
3
Забитые 1
Пропущеные 7
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В
12
Днепр-1Днепр-1Дне
4
0
1
3
4
10
-6
1
Забитые 4
Пропущеные 10
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П Н
13
РухРухРух
4
0
1
3
5
11
-6
1
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
3
0
0
3
1
12
-11
0
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П

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чемпионат Украины Заря Луганск Владимир Шаран ФК Александрия Александр Гладкий УПЛ

Источник: официальный сайт УПЛ

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