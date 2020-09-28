Экс-форвард "Шахтера" и "Динамо" признан лучшим игроком тура в УПЛ

Гладкого удостоили награды за дубль в игре "Зари" со "Львовом", а лучшим тренером тура назван Шаран

Нападающий "Зари" Александр Гладкий назван лучшим игроком четвертого тура чемпионата Украины по футболу. В поединке с ФК "Львов", который завершился победой луганчан 5:0, бывший форвард "Шахтера" и "Динамо" забил два мяча.

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Лучшим игроком тура Гладкого признал экспертный совет, в который, среди прочих, входят Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу и Виктор Грачев.

Обзор матча ФК "Львов" – "Заря" (0:5)

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В борьбе за это звание Александр Гладкий опередил полузащитника "Александрии" Валерия Лучкевича, отметившегося забитым мячом в победном для своей команды матче против "Днепра-1" (4:1).

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При этом лучшим коучем четвертого тура Премьер-лиги Всеукраинское объединение тренеров назвало наставника "Александрии" Владимира Шарана, испортившего дебют своему днепровскому коллеге Игору Йовичевичу.

Обзор матча "Александрия" – "Днепр-1" (4:1)

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Напомним, по итогам четырех туров чемпионата Украины турнирную таблицу возглавило "Динамо". У киевлян 10 очков, как и у "Ворсклы", но лучше – разница мячей.

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