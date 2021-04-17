Эхо классико: Каштру – о том, что стало фатальным для Шахтера

После поражения Шахтера от Динамо 0:1 в субботнем классико на "Олимпийском" главный тренер дончан Луиш Каштру признал, что борьба за чемпионство его командой почти проиграна, а также рассказал – почему.

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- Мистер Каштру, сегодня были "шахматы", и в них Шахтер проиграл...

- Да. Мы прекрасно знали, что не можем сегодня полностью отдаваться атакующей игре, что нужно располагаться между линиями Динамо. Но Динамо играло очень компактно! Это не позволяло нам играть в нашу игру. Стратегически между линиями соперника должны были располагаться Марлос и Соломон, но не все нам удавалось. Динамо оборонялось глубоко и компактно, не открывая нам зон.

Мы доминировали в начале игры, создали голевой момент Соломона. Но дальше шла очень тактическая игра, в которой у команд не было практически ни одного голевого момента. У обеих команд. И Динамо привело игру туда, куда они и хотели.

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- Что надо было поменять Шахтеру, чтобы такую игру сломать?

- Да, конечно, у нас был план на игру. Мы хотели завершать наши атаки, благодаря навесам из зон между линиями. Но практически ни одной достойной подачи в штрафную соперника не было. Все скатывалось на индивидуальные качества, а здесь чувствовалась огромная энергия Динамо в единоборствах. А решающим стал психологический фактор. Динамо чувствовало себя комфортно с семью очками отрыва, и они были полностью спокойны в игре. А для нас это была решающая игра, и мы не могли чувствовать себя спокойно. Думаю, что чемпионат уже практически завершен.

- Вы сказали о навесах, но Шахтер так не играет...

- Середина была вся закрыта, мы просили наших крайних защитников выдвигаться и развивать атаки. Но если у нас много игроков в штрафной, а туда не идут подачи – в этом нет смысла. Нам не удавалось вскрывать зоны ни на флангах, ни в центре, благодаря заслугам Динамо.

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- Особенно чувствовалось отсутствие Алана Патрика.

- Он травмирован. Как и Исмаили, Коноплянка. В течение сезона у нас было много игроков с коронавирусом: Хочолава, Витао, Матвиенко... Но я бы не хотел сейчас много об этом говорить. Это то, что было в течение сезона, и из-за чего мы потеряли стабильность. Это и стало фатальным, – заявил Луиш Каштру, которого цитирует dynamo.kiev.ua со ссылкой на канал "Футбол 1"

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После субботней победы Динамо на 10 очков опережает Шахтер и уже за три тура до финиша, 25 апреля, может оформить чемпионский титул, если обыграет Ингулец.

Обзор матча Шахтер – Динамо (0:1)

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