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Его таки продали: лучший бомбардир чемпионата Украины сменил клуб – СМИ

8 февраля, 11:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Иранец Захеди Шахаб из "Олимпика" перебрался-таки в луганскую "Зарю"

Самый ожидаемый трансфер зимнего межсезонья в украинском футболе, похоже, таки состоялся. 25-летний иранский форвард Захедитабар Шахаб перешел из донецкого "Олимпика" в луганскую "Зарю". Переговоры между клубами начались еще под Новый год, но подошли к концу только сейчас. Тем временем, Шахаба отправляли в дубль "Олимпика" за "саботаж" на тренировках.

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О завершении трансфера сообщил сайт болельщиков луганского клуба.

Пишут, что Захеди прибыл в Запорожье, где базируется "Заря", еще в субботу. Футболист успешно прошел медицинское обследование и стал полноценным игроком команды Виктора Скрипника. За выкуп прав на иранца луганский клуб выложил 365 тысяч долларов. Контракт с "Олимпиком" у него заканчивался летом.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Еще в январе говорили, что Шахаба хочет купить португальский клуб. "Риу Аве" предлагал "Олимпику" 300 тысяч евро, но в итоге парень решил остаться в Украине. За донецкую команду он выступал с лета 2019 года. В нынешнем чемпионате страны забил восемь мячей в 11 матчах. Также 8 голов в активе динамовца Виктора Цыганкова, но он принял участие в 12 матчах.

Вспомним, как Захеди забивал за "Олимпик" в чемпионате Украины:

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футбол чемпионат Украины Заря Луганск Олимпик Донецк трансфер Шахаб Захеди
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