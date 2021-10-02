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Джокеры принесли победу Колосу над Черноморцем: видео голов и обзор матча

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
2 октября, 16:04
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Колос обыграл на своем поле Черноморец со счетом 2:1. Эта победа стала третьей в сезоне для ковалевской команды
Матч 10-го тура УПЛ Колос - Черноморец
Матч 10-го тура УПЛ Колос - Черноморец / Фото: УАФ

В субботу, 2 октября, в матче 10-го тура чемпионата Украины встречались Колос и Черноморец.

Читайте также: Украинское "классико" и другие: расписание и трансляции матчей 10-го тура чемпионата Украины по футболу

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Одесситы не могут выиграть уже пять поединков кряду в УПЛ и приехали в Ковалевку прервать неприятную серию.

Встреча началась с атак хозяев поля и уже на 15-й минуте игры им удалось воплотить свое преимущество в забитый гол. Серией ошибок в штрафной одесситов воспользовался капитан ковалевцев Владимир Лысенко, отправивший мяч в сетку ворот Кучерука – 1:0.

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"Моряки" не смирились с таким развитием событий на поле и середине первого тайма восстановили статус-кво. Вантух сделал прострел в штрафную Колоса, который пяткой замкнул экс-игрок ковалевцев Евгений Смирный – 1:1.

Во втором тайме проявилось тренерское чутье наставника Колоса Сергея Кузнецова. На 58 минуте игры он сделал двойную замену в матче, випустив на поле форвардов – Ситчинаву и Ренана. А уже через минуты эти двое сообразили гол: навес с правого фланга от Ситчинавы на дальней штанге головой завершил Ренан – 2:1.

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После победы над Черноморцем, Колос поднялся на девятую строчку турнирной таблицы, а "моряки" продлили свою безвыигрышную серию до шести матчей. Команда Юрия Мороза продолжает оставаться в "зоне вылета".

Украинская Премьер-лига. 10-й тур.

Колос – Черноморец – 2:1

Голы: Лысенко, 15, Ренан, 59 – Смирный, 29

Колос: Фесюн – Сакив (Петров, 50), Черноморец, Новак, Павловец, Ильин – Нуриев (Милько, 73), Костышин, Задоя, Чурко (Ренан, 58) – Лысенко (Ситчинава, 58)

Черноморец: Кучерук – Вантух, Дубко, Кадири, Путря – Авагимян (Брагару, 82), Михайленко, Смирный, Цитаишвили – Исаенко, Ванат (Бугай, 77)

Предупреждения: Павловец, 16 – Дубко, 34, Смирный, 83, Брагару, 88

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