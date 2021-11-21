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Верес --
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Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
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Колос --
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Рух --
Ворскла --
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Джокер Ситчинава принес победу Колосу в Чернигове

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 ноября, 21:33
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Ковалевский Колос сумел обыграть на выезде черниговскую Десну со счетом 1:0 и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице
Матч 15-го тура УПЛ Десна - Колос
Матч 15-го тура УПЛ Десна - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

Матч между Десной и Колосом закрывал воскресную программу 15-го тура чемпионата Украины.

Футболисты ковалевской команды прибыли в Чернигов с одной задачей – прервать четырехматчевую проигрышную серию. Черниговская команда, в свою очередь, хотела улучшить свое турнирное положение за счет победы над середняком нынешнего чемпионата.

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В дебюте второго тайма Десна сумела забить гол в ворота Колоса, но арбитр усмотрел офсайд у Безбородько и отменил гол.

А уже на 53-й минуте матча черниговская команда осталась в меньшинстве. Защитник хозяев поля Евгений Селин за фол последней надежды получил от Максима Козыряцкого красную карточку.

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Играя в большинстве ковалевская команда сумела реализовать свое преимущество на 67-й минуте игры. Черноморец в штрафной Десны воспользовался суматохой, скинул мяч под удар набегающему Ситчинаве, а Ника свой шанс не упустил – 0:1.

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В концовке поединка арбитр уравнял составы команд – прямую красную карточку получил игрок Колоса Диего Силва. Но сравнять счет футболисты Десны так и не сумели.

ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

Десна – Колос – 0:1

Гол: Ситчинава (67)

Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Домбровский, Арвеладзе (Масалов, 79), Тотовицкий, Завийский, Безбородько (Будковский, 83), Селин, Юрченко (Дегтярев, 79)

Колос: Волынец, Золотов, Новак (Павловец, 55), Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Богданов, Чурко (Диего Силва, 81), Ренан (Ситчинава, 55), Ильин

Предупреждения: Безбородько (45) – Задоя (17), Петров (20), Богданов (24), Золотов (28)

Удаления: Селин (53) – Диего Силва (90+1)

В результате Колос прервал свою 4-матчевую проигрышную серию и поднялся с 12-го на 10-е место в турнирной таблице. А черниговская Десна, несмотря на поражение, удержалась на 7-й позиции.

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-14
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38
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4
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24:15
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Рух
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