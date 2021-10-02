Двойник Орландо Блума зажигает в Украине, пока его брат "хоронит" в Мадриде Реал

В 10-м туре УПЛ Ворскла разгромила Ингулец 3:0 благодаря дублю Оливье Тилля – того самого, чей брат на днях прибил в Мадриде Реал

Орландо Блум и Оливье Тилль / Фото: Getty Images, Instagram

Забив во втором тайме три сухих мяча, Ворскла в Полтаве разгромила Ингулец 3:0.

Ворскла – Ингулец – 3:0

Голы: Рангел, 66, О.Тилль, 77, 84

ОБЗОР МАТЧА

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Героем в составе полтавчан стал 24-летний легионер из Люксембурга Оливье Тилль, записавший на свой счет два гола.

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Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Динамо Дин 9 8 1 0 25 2 23 25 Забитые 25 Пропущеные 2 Разница 23 Результаты последних матчей: В В В В В 2 Шахтер Шах 9 7 1 1 23 5 18 22 Забитые 23 Пропущеные 5 Разница 18 Результаты последних матчей: В В В Н В 3 Ворскла Вор 10 6 3 1 19 7 12 21 Забитые 19 Пропущеные 7 Разница 12 Результаты последних матчей: В В В Н П 4 Днепр-1 Дне 10 6 1 3 14 12 2 19 Забитые 14 Пропущеные 12 Разница 2 Результаты последних матчей: В П В П В 5 Александрия Але 9 5 2 2 10 7 3 17 Забитые 10 Пропущеные 7 Разница 3 Результаты последних матчей: В П В Н В 6 Заря Зар 9 5 2 2 20 9 11 17 Забитые 20 Пропущеные 9 Разница 11 Результаты последних матчей: В В Н В В 7 Десна Дес 9 5 1 3 13 14 -1 16 Забитые 13 Пропущеные 14 Разница -1 Результаты последних матчей: П В Н П П 8 Верес Вер 9 3 2 4 9 12 -3 11 Забитые 9 Пропущеные 12 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В В В 9 Колос Кол 9 3 2 4 7 14 -7 11 Забитые 7 Пропущеные 14 Разница -7 Результаты последних матчей: В П В П П 10 Металлист 1925 Мет 9 3 1 5 8 13 -5 10 Забитые 8 Пропущеные 13 Разница -5 Результаты последних матчей: В Н П П П 11 Рух Рух 9 2 2 5 6 12 -6 8 Забитые 6 Пропущеные 12 Разница -6 Результаты последних матчей: П П Н В П 12 Ингулец Инг 10 2 2 6 9 18 -9 8 Забитые 9 Пропущеные 18 Разница -9 Результаты последних матчей: П Н П П В 13 Львов Льв 10 1 3 6 6 15 -9 6 Забитые 6 Пропущеные 15 Разница -9 Результаты последних матчей: П В Н П П 14 Минай Мин 8 1 3 4 6 11 -5 6 Забитые 6 Пропущеные 11 Разница -5 Результаты последних матчей: П П Н Н П 15 Черноморец Чер 10 1 3 6 11 24 -13 6 Забитые 11 Пропущеные 24 Разница -13 Результаты последних матчей: П Н П Н Н 16 Мариуполь Мар 9 1 1 7 12 23 -11 4 Забитые 12 Пропущеные 23 Разница -11 Результаты последних матчей: П П В П П

Таким образом Оливье вышел на первое место в чемпионате Украины по системе гол + пас (5+4), опередив динамовца Виктора Цыганкова, у которого 7 голов и 1 ассист.

Оливье Тилль / Фото: Instagram

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Отметим, что внешне полузащитник Ворсклы Оливье Тилль, которого Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро, похож на звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума.

А брат Оливье Тилля, Себастьян, на днях забил на мадридском "Сантьяго Бернабеу" гол, который помог молдавскому Шерифу в Лиге чемпионов сенсационно обыграть Реал 2:1.