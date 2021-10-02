Двойник Орландо Блума зажигает в Украине, пока его брат "хоронит" в Мадриде Реал

В 10-м туре УПЛ Ворскла разгромила Ингулец 3:0 благодаря дублю Оливье Тилля – того самого, чей брат на днях прибил в Мадриде Реал
Орландо Блум и Оливье Тилль / Фото: Getty Images, Instagram
Забив во втором тайме три сухих мяча, Ворскла в Полтаве разгромила Ингулец 3:0.
Ворскла – Ингулец – 3:0
Голы: Рангел, 66, О.Тилль, 77, 84
ОБЗОР МАТЧА
Героем в составе полтавчан стал 24-летний легионер из Люксембурга Оливье Тилль, записавший на свой счет два гола.
1
9
8
1
0
25
2
23
25
Забитые
25
Пропущеные
2
Разница
23
Результаты последних матчей:
В
В
В
В
В
2
9
7
1
1
23
5
18
22
Забитые
23
Пропущеные
5
Разница
18
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
В
3
10
6
3
1
19
7
12
21
Забитые
19
Пропущеные
7
Разница
12
Результаты последних матчей:
В
В
В
Н
П
4
10
6
1
3
14
12
2
19
Забитые
14
Пропущеные
12
Разница
2
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
В
5
9
5
2
2
10
7
3
17
Забитые
10
Пропущеные
7
Разница
3
Результаты последних матчей:
В
П
В
Н
В
6
9
5
2
2
20
9
11
17
Забитые
20
Пропущеные
9
Разница
11
Результаты последних матчей:
В
В
Н
В
В
7
9
5
1
3
13
14
-1
16
Забитые
13
Пропущеные
14
Разница
-1
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
8
9
3
2
4
9
12
-3
11
Забитые
9
Пропущеные
12
Разница
-3
Результаты последних матчей:
П
П
В
В
В
9
9
3
2
4
7
14
-7
11
Забитые
7
Пропущеные
14
Разница
-7
Результаты последних матчей:
В
П
В
П
П
10
9
3
1
5
8
13
-5
10
Забитые
8
Пропущеные
13
Разница
-5
Результаты последних матчей:
В
Н
П
П
П
11
9
2
2
5
6
12
-6
8
Забитые
6
Пропущеные
12
Разница
-6
Результаты последних матчей:
П
П
Н
В
П
12
10
2
2
6
9
18
-9
8
Забитые
9
Пропущеные
18
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
Н
П
П
В
13
10
1
3
6
6
15
-9
6
Забитые
6
Пропущеные
15
Разница
-9
Результаты последних матчей:
П
В
Н
П
П
14
8
1
3
4
6
11
-5
6
Забитые
6
Пропущеные
11
Разница
-5
Результаты последних матчей:
П
П
Н
Н
П
15
10
1
3
6
11
24
-13
6
Забитые
11
Пропущеные
24
Разница
-13
Результаты последних матчей:
П
Н
П
Н
Н
16
9
1
1
7
12
23
-11
4
Забитые
12
Пропущеные
23
Разница
-11
Результаты последних матчей:
П
П
В
П
П
Таким образом Оливье вышел на первое место в чемпионате Украины по системе гол + пас (5+4), опередив динамовца Виктора Цыганкова, у которого 7 голов и 1 ассист.
Оливье Тилль / Фото: Instagram
Отметим, что внешне полузащитник Ворсклы Оливье Тилль, которого Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро, похож на звезду "Пиратов Карибского моря" Орландо Блума.
А брат Оливье Тилля, Себастьян, на днях забил на мадридском "Сантьяго Бернабеу" гол, который помог молдавскому Шерифу в Лиге чемпионов сенсационно обыграть Реал 2:1.