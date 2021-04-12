Двойная ошибка в матче Мариуполь – Шахтер: эксперт разбирает работу арбитров в 21-м туре УПЛ

Эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели специально для Спорт Сегодня продолжает еженедельный обзор судейских итогов тура украинской Премьер-лиги. Все матчи, все спорные момент 21-го тура УПЛ – в фокусе известного футбольного эксперта.

Михаила Метревели: "Борьба в УПЛ разгорается с приближением к финальным турам чемпионата. Количество отмашек, борьбы и эмоций растет – с ним увеличивается и количество моментов, которые находятся в ведении арбитров. Самым сложным для судейства, неожиданно, стал матч Мариуполь – Шахтер. Несмотря на то, что решения не повлияли на исход матча, Анатолий Абдула дважды ошибся, сперва поставив ошибочный пенальти в ворота Мариуполя, а затем не поставив уже 100%ый пенальти в ворота того же Мариуполя. УПЛ не хватает VAR на каждом матче, ведь такие эпизоды как раз находятся в сфере рассмотрения видео-ассистента арбитров".

Реклама

Мариуполь – Шахтер – 0:3

Арбитр: Анатолий Абдула. Матч был легким для арбитража. Команды мало фолили и спорных моментов не возникало. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 77-й минуте Додо и Гальчук пытались успеть к мячу в штрафной и столкнулись друг с другом. Арбитр зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота Мариуполя. Это ошибка. Вратарь азовцев был первым на мяче и сыграл в мяч, после чего в него врезался Додо. Это обычный игровой эпизод, на который арбитр вообще не должен был обращать внимания.

Реклама

На 81-й минуте Фернандо делал прострел в штрафной и мяч попал в руку Сагуткину. Арбитр дал продолжить игру. Снова неверное решение арбитра. Рука защитника азовцев была выставлена и увеличивала объем тела. Эпизод нужно было трактовать как фол и ставить пенальти в ворота Мариуполя.

Оценка: 6 баллов из 10-ти.

Динамо – Днепр-1 – 2:0

Арбитр: Игорь Пасхал. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. На матче работал VAR.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 45-й минуте Караваев упал в штрафной после борьбы с Цуриковым. Арбитр дал продолжить игру. Это верное решение. Игрок Динамо сам врезался в защитника Днепр-1. Нарушения не было.

Реклама

На 60-й минуте Довбик в борьбу высоко поднял руки и попал по лицу Забарному и сломал ему нос. Арбитр взял небольшую паузу, после которой показал игроку Днепр-1 вторую желтую карточку. Это верное решение. Довбик поднял руки выше, чем этого требовал эпизод и акцентировано попал по лицу сопернику. Это отмашка, которая должна наказываться желтой карточкой.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Десна – Александрия – 4:1

Арбитр: Денис Шурман. Матч был легким для арбитража. Команды играли корректно, мало фолили и спорных эпизодов не возникало. На матче работал VAR.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 70-й минуте Дубра пошел в подкат против Безбородько, после которого форвард черниговцев упал на газон. Защитник Александрии требовал от арбитра для Безбородько желтую карточку за симуляцию, которая стала бы для него второй. Арбитр не поддался на провокацию и оставил эпизод без внимания. Это верное решение. Безбородько падал не по своей инициативе, а зацепившись за ногу Дубры. Подкат при этом был чистым, поскольку защитник Александрии сыграл четко в мяч. Арбитр верно оценил эпизод, дав продолжить игру.

Реклама

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Заря – Ингулец – 2:0

Арбитр: Дмитрий Кривушкин. Матч был довольно легким для арбитража. Команды мало фолили, допустив лишь пару грубых фолов. На матче работал VAR.

Ключевым для арбитража был один эпизод. На 84-й минуте Ситчинаву сбили перед штрафной Зари, но арбитр зафиксировал офсайд у игрока Ингульца. Это ошибка. Ситчинава находился на одной линии с последним защитником Зари, так что Ингулец несправедливо лишился права на пробитие перспективного штрафного.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Ворскла – Львов – 2:1

Арбитр: Николай Балакин. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды довольно много фолили. VAR на матче не работал.

Ключевыми для арбитража были два эпизода. На 14-й минуте Якубу потерял мяч в собственной штрафной и поставил подножку набегавшему Грисьо. Арбитр моментально зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота Ворсклы. Также Якубу получил желтую карточку. Абсолютно верное решение. Игрок Ворсклы шел на очевидный фол и пенальти был стопроцентным.

На 80-й минуте Степанюк получил пас из глубины и мог выйти с вратарем Львова один-на-один, но боковой арбитр зафиксировал офсайд. Это ошибка. Повтор четко показал, что Степанюк находился на одной линии с последним защитником львовян.

Оценка: 7 баллов из 10-ти.

Рух – Минай – 2:0

Арбитр: Екатерина Монзуль. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды очень много фолили и играли грубо, но у арбитра была подстраховка в виде работавшего на матче VAR.

Ключевыми для арбитража были три эпизода. На 48-й минуте Кондраков забил гол. Арбитр зафиксировала офсайд и отменила взятие ворот. Это верное решение. Игрок Руха находился в очевидном офсайде, располагаясь на пару метров ближе к воротам, чем последний защитник Миная.

На 82-й минуте Сакив в штрафной выставил ногу и сбил Бойчука. Арбитр зафиксировала фол и поставила пенальти в ворота Миная. Это верное решение. Игрок Руха грамотно подставился и спровоцировал своего соперника на контакт. Контакт был, так что пенальти назначен справедливо.

На 3-й добавленной минуте Багайоко на фланге не успел сыграть в мяч и ударил ногой в корпус Бойчука. Арбитр зафиксировала фол и показала игроку Миная вторую желтую карточку. Очередное верное решение арбитра. Багайоко сыграл очень грубо и мог нанести сопернику травму. Желтая карточка полностью оправдана.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Олимпик – Колос – 1:2

Арбитр: Александр Дердо. Для арбитража матч был средней тяжести. Команды много фолили. VAR на матче не работал.

На 55-й минуте Экра отмахнулся от Ильина и попал ему по лицу. Арбитр зафиксировал фол и показал игроку Олимпика вторую желтую карточку. Это верное решение. Контакт руки Экра с лицом соперника был, так что этот эпизод следовало трактовать как отмашку и показывать желтую карточку.

На 67-й минуте Альваренга в штрафной сзади налетел на Хлебаса. Арбитр моментально зафиксировал фол и поставил пенальти в ворота Олимпика. Это верное решение. Альваренга не сыграл в мяч и был четкий контакт с его стороны с ногой Хлебаса. Чистый и справедливый пенальти.

Оценка: 8 баллов из 10-ти.

Рейтинг Арбитров чемпионата Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама