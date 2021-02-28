Два пенальти, удаление и жуткий перелом: кошмарный дебют Калитвинцева против Милевского

"Минай" одержал первую победу в чемпионате Украины с 22 ноября 2020 года, когда был повержен "Днепр-1". Сегодня в рамках 16-го тура Премьер-лиги закарпатский клуб на своем поле обыграл донецкий "Олимпик" со счетом 2:1.

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Оба мяча "Минай" забил после ударов с 11-метровой отметки – дубль оформил Анатолий Нуриев. У "Олимпика" забитый мяч на счету Таддеуса Нкенга.

Концовка встречи ознаменовалась грубой игрой. Сначала герой встречи Нуриев двумя ногами влетел в соперника на фланге и заработал красную карточку, а спустя несколько минут Евгений Цымбалюк в игровом столкновении с Шиндером получил перелом ноги.

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Артем Милевский вышел с первых минут и отыграл 68 минут. Знаменитый форвард принял участие в атаке, когда "Минай" заработал второй пенальти в матче. Именно на Милевского следовал пас, который перехватил защитник "Олимпика", а затем, выбивая мяч, попал в руку своего одноклубнику.

"Минай" – "Олимпик" – 2:1

Голы: Нуриев (13, пен, 45, пен) – Нкенг (21)

"Минай": Попович, Малепе, Ковтун, Карась, Маембе, Ткачук, Кожанов (Пыняшко, 68), Хахлев (Снижко, 75), Милевский (Ахмедзаде, 68; Матич, 90), Нуриев, Шиндер (Одуэньи, 90).

"Олимпик": Халими, Зотько, Драме, Лебеденко, Цымбалюк (Снурницын, 90), Бабенко, Пасич, Хамелюк (Таллес, 59), Тейшейра, Нкенг, Каргбо.

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Предупреждения: Нуриев (18), Драме (50), Ковтун (57), Каргбо (57), Кожанов (66), Тейшейра (73), Лебеденко (76), Попович (77).

Удаление: Нуриев (85).

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