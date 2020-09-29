Додо рассказал о шутниках в "Шахтере", татуировках, суперскорости и сборной Бразилии

Недавно Додо подписал новый контракт с "Шахтером". Самый быстрый футболист украинской Премьер-лиги связал себя с клубом сроком на пять лет.

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После этого 21-летний футболист нашел время ответить на вопросы фанатов во время онлайна в сервисе Shakhtar Club. Также защитник "Шахтера" бьет рекорды скорости и наступает на пятки Роналду. Приводим вашему вниманию самые интересные мысли бразильца.

О сборной Бразилии, целях и тоске по родине:

– Я старался усердно работать с самых низов, начиная с академии. Меня вызывали в олимпийскую сборную с 17 лет, поэтому следующий шаг – добраться до главной национальной команды. Хочу стать великим футболистом, выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. А в жизни просто оставаться здоровым и счастливым, быть с семьей, потому что у меня маленькая дочь.

В Бразилии мои родные, но я не скажу, что сильно страдаю из-за того, что далеко от родины. Вначале, конечно, было, когда меняешь все радикально. Но здесь много бразильцев – я чувствую себя как дома.

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О трансфере в ТОП-клуб:

– Все футболисты задумываются о больших командах, но я и сейчас в гранде. "Шахтер" сделал меня тем, кто я есть сегодня. Если однажды придется куда-то перейти, значит, это будет лучше и для меня, и для клуба.

О шутниках в команде:

– Тайсон шутит постоянно, и смешно всем. Марлос тоже, но по чуть-чуть. Всегда мечтали быть в такой атмосфере, поэтому проживаем каждый день с удовольствием. Конечно, в правильные моменты нужно настроиться серьезно, но большую часть времени мы шутим.

О скорости:

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– На выезде в матче с "Манчестер Сити" мне приходилось действовать против Стерлинга. Получалось обыгрывать его на скорости, хотя технически он гораздо сильнее меня.

О татуировках:

– У меня их очень много, но не все они что-то значат. Есть мой город, улица, мой первый номер 98, моя дочь и жена. Все остальное – для красоты, абстрактный рисунок, который мне нравится. Сложно их посчитать. Забиты две руки – все татуировки уже как одно целое.

Об уровне чемпионатов Украины и Португалии:

– Украинский очень сложный: игроки сильны физически, футбол достаточно жесткий. В Португалии чемпионат более открытый, с атакующим футболом. Все команды более-менее равны, не считая пары грандов. Никто не закрывается, соперники не боятся открываться, и игра становится интереснее.

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О Луише Каштру:

– Это тренер и друг с большой буквы. Он сильно верит в свою тактическую схему и передает эту уверенность нам. Помогает советами и в футболе, и в личной жизни, потому что имеет богатый опыт.

Недавно Додо раскрыл секрет своей суперскорости: ему помог другой вид спорта.

Смотрите, как Додо забивал "Динамо" в минувшем сезоне:

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