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Дочка Пятова перегнала маму, а Соломон достал коньки: новогоднее видео от "Шахтера"

29 декабря, 12:07

Олег Люлька Олег Люлька

"Горняки" поздравили болельщиков с наступлением 2021-го теплым роликом

Чемпион Украины "Шахтер" трогательным роликом поздравил болельщиков с Новым годом. "Горняки" нарядили елку, при этом у Маркоса Антонио с ветки сорвалась игрушка, но ей не суждено было разбиться – ее поймал, конечно же, Анатолий Трубин!

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Интересно, что другой голкипер дончан Пятов в этом ролике выступил в роли фотографа своего собственного большого семейства – так зрители смогли увидеть, что старшая дочь Андрея уже не только догнала по росту свою стройную маму, но и перегнала ее.

А еще из фишек ролика – Манор Соломон, достающий из подарочной коробки коньки: намек на то, что своих соперников на поле он обходит лихо, словно хоккеист на льду. Ну и – Додо, скрывавшийся под маской хитрого лиса.

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Напомним, по словам генерального директора "горняков" Сергея Палкина, уже в скором времени Додо может уйти из "Шахтера" за большие деньги.

"Несмотря на сложности прошлого года, следующий год встречаем с высоко поднятой головой", – говорит бывший капитан "оранжево-черных", а ныне директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна

Отметим, что перед уходом в отпуск "Шахтер" выбил "Интер" из еврокубков, получив пропуск в 1/16 Лиги Европы. Там, во второй половине февраля, дончан ждут две встречи с "Маккаби" Тель-Авив.

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Новый год Шахтер Донецк Андрей Пятов Манор Соломон

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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