Днепр-1 – Рух: голы Игнатенко и Назаренко принесли победу хозяевам

В матче пятого тура УПЛ Днепр-1 обыграл львовский Рух со счетом 2:0

Александр Назаренко автор второго гола в ворота Руха / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботу, 21 августа, в матче 5-го тура Премьер-лиги в Днепре встречались команды Днепр-1 и львовский Рух.

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Судьбу матча решили два гола днепрян в первом тайме. На 27-й минуте мяч на свой счет записал опорний хав Днепра-1 Даниил Игнатенко, а затем Александр Назаренко удвоил счет.

Команда Игоря Йовичевича, после победы над Рухом остается на пятом место в турнирной таблице, отставая от лидеров Шахтера и Десны на два очка.

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Для Руха это третье поражение в чемпионате, львовяне расположились во второй половине таблицы на 12-м месте. От "зоны вылета" их отделяет три очка.

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

Днепр-1 – Рух – 2:0.

Голы: Игнатенко (27), Назаренко (35).

Днепр-1: Кожокару, Лучкевич (Логинов, 79), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Джурасек, Игнатенко (Батагов, 79), Когут (Чуже, 76), Гуцуляк (Русин, 76), Назаренко (Ярмолюк, 90), Довбык.

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Рух: Панькив, Мысык, Дидык, Билый, Роман (Кузык, 73), Карасюк, Федорчук, Ориховский (Кухарук, 69), Климчук, Бойчук (Мартынюк, 62), Борячук.

Таблица чемпионата Украины:

Больше Позиция Команда И В Н П Заб. Пр. Разн. О Результаты последних матчей 1 Десна Дес 4 4 0 0 9 2 7 12 Забитые 9 Пропущеные 2 Разница 7 Результаты последних матчей: В В В В 2 Ворскла Вор 5 3 2 0 11 4 7 11 Забитые 11 Пропущеные 4 Разница 7 Результаты последних матчей: В Н В В Н 3 Динамо Дин 4 3 1 0 9 2 7 10 Забитые 9 Пропущеные 2 Разница 7 Результаты последних матчей: Н В В В 4 Днепр-1 Дне 5 3 1 1 10 5 5 10 Забитые 10 Пропущеные 5 Разница 5 Результаты последних матчей: В П В В Н 5 Шахтер Шах 4 3 0 1 8 3 5 9 Забитые 8 Пропущеные 3 Разница 5 Результаты последних матчей: В П В В 6 Александрия Але 4 2 1 1 4 3 1 7 Забитые 4 Пропущеные 3 Разница 1 Результаты последних матчей: Н В П В 7 Металлист 1925 Мет 5 2 0 3 5 8 -3 6 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: П П В П В 8 Колос Кол 3 1 2 0 2 1 1 5 Забитые 2 Пропущеные 1 Разница 1 Результаты последних матчей: Н В Н 9 Верес Вер 5 1 2 2 3 7 -4 5 Забитые 3 Пропущеные 7 Разница -4 Результаты последних матчей: В Н П П Н 10 Заря Зар 4 1 1 2 7 5 2 4 Забитые 7 Пропущеные 5 Разница 2 Результаты последних матчей: Н П В П 11 Минай Мин 4 1 1 2 2 4 -2 4 Забитые 2 Пропущеные 4 Разница -2 Результаты последних матчей: П Н П В 12 Рух Рух 5 1 1 3 4 8 -4 4 Забитые 4 Пропущеные 8 Разница -4 Результаты последних матчей: П Н В П П 13 Черноморец Чер 4 1 0 3 5 11 -6 3 Забитые 5 Пропущеные 11 Разница -6 Результаты последних матчей: В П П П 14 Львов Льв 4 0 2 2 3 9 -6 2 Забитые 3 Пропущеные 9 Разница -6 Результаты последних матчей: Н П П Н 15 Мариуполь Мар 4 0 1 3 5 8 -3 1 Забитые 5 Пропущеные 8 Разница -3 Результаты последних матчей: П П П Н 16 Ингулец Инг 4 0 1 3 3 10 -7 1 Забитые 3 Пропущеные 10 Разница -7 Результаты последних матчей: Н П П П

С расписанием остальных матчей 5-го тура чемпионата Украины можно ознакомится в материале нашего сайта.