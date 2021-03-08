"Днепр-1" не проигрывает в 2021 году. "Александрия" даже не смогла ему забить

"Днепр-1" и "Александрия" разошлись ничьей 0:0 в матче 17-го тура чемпионата Украины. Хозяева поля больше владели инициативой и нанесли семь ударов, но в створ ворот попали лишь дважды. "Александрия" была еще менее точнее – у них лишь один выстрел из трех достиг цели. Неудивительно, что команды так и не сумели открыть счет в матче.

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После этой встречи "Александрия" вернулась на шестое место, а "Днепр-1" остался на 10-й строчке. Отметим, что "Днепр-1" имеет серию из четырех матчей без поражений. В последний раз они уходили с поля в качестве проигравшего еще в прошлом году.

"Днепр-1" – "Александрия" – 0:0

"Днепр-1": Юрчук, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Тейлор, Пихаленок, Игнатенко, Ди Франко (Когут, 70), Назаренко (Булеца, 63), Довбик, Чуже.

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"Александрия": Панькив, Мельник (Бабогло, 69), Пашаев, Дубра, Вантух (Стецков, 60), Третьяков, Гречишкин, Шастал (Мирошниченко, 69), Банада, Бондаренко, Ситало (Новиков, 82).

Предупреждения: Логинов (18), Игнатенко (31), Вантух (55), Назаренко (57), Пашаев (84), Мирошниченко (90).

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