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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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"Днепр-1" не проигрывает в 2021 году. "Александрия" даже не смогла ему забить

8 марта, 16:15

Александр Трикиша Александр Трикиша

Матч середняков Премьер-лиги прошел без забитых мячей

"Днепр-1" и "Александрия" разошлись ничьей 0:0 в матче 17-го тура чемпионата Украины. Хозяева поля больше владели инициативой и нанесли семь ударов, но в створ ворот попали лишь дважды. "Александрия" была еще менее точнее – у них лишь один выстрел из трех достиг цели. Неудивительно, что команды так и не сумели открыть счет в матче.

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После этой встречи "Александрия" вернулась на шестое место, а "Днепр-1" остался на 10-й строчке. Отметим, что "Днепр-1" имеет серию из четырех матчей без поражений. В последний раз они уходили с поля в качестве проигравшего еще в прошлом году.

"Днепр-1" – "Александрия" – 0:0

"Днепр-1": Юрчук, Логинов, Дуглас, Дубинчак, Тейлор, Пихаленок, Игнатенко, Ди Франко (Когут, 70), Назаренко (Булеца, 63), Довбик, Чуже.

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"Александрия": Панькив, Мельник (Бабогло, 69), Пашаев, Дубра, Вантух (Стецков, 60), Третьяков, Гречишкин, Шастал (Мирошниченко, 69), Банада, Бондаренко, Ситало (Новиков, 82).

Предупреждения: Логинов (18), Игнатенко (31), Вантух (55), Назаренко (57), Пашаев (84), Мирошниченко (90).

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
17
12
4
1
36
13
23
40
Забитые 36
Пропущеные 13
Разница 23
Результаты последних матчей: В В Н В Н
2
Шахтер Шахтер Шах
17
10
6
1
33
12
21
36
Забитые 33
Пропущеные 12
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В Н В
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
5
2
31
11
20
32
Забитые 31
Пропущеные 11
Разница 20
Результаты последних матчей: В В В В В
4
ДеснаДеснаДес
17
8
6
3
27
14
13
30
Забитые 27
Пропущеные 14
Разница 13
Результаты последних матчей: В В Н П В
5
ВорсклаВорсклаВор
17
7
7
3
24
14
10
28
Забитые 24
Пропущеные 14
Разница 10
Результаты последних матчей: В В Н Н Н
6
АлександрияАлександрияАле
17
6
5
6
24
21
3
23
Забитые 24
Пропущеные 21
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В В П
7
КолосКолосКол
17
5
8
4
21
18
3
23
Забитые 21
Пропущеные 18
Разница 3
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
2
9
22
28
-6
17
Забитые 22
Пропущеные 28
Разница -6
Результаты последних матчей: П П П П Н
9
МариупольМариупольМар
17
4
5
8
16
24
-8
17
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: П Н П П П
10
Днепр-1Днепр-1Дне
17
4
4
9
22
30
-8
16
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: Н Н В В П
11
ИнгулецИнгулецИнг
17
1
10
6
15
24
-9
13
Забитые 15
Пропущеные 24
Разница -9
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
РухРухРух
17
2
7
8
15
31
-16
13
Забитые 15
Пропущеные 31
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П Н В
13
МинайМинайМин
16
3
4
9
12
32
-20
13
Забитые 12
Пропущеные 32
Разница -20
Результаты последних матчей: П В П П Н
14
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
Результаты последних матчей: П П П В Н

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чемпионат Украины ФК Александрия Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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