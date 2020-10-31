"Днепр-1" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

31 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и местным "Динамо". Набравшие ход с новым тренером днепряне против лидера чемпионата. Начало поединка – в 19:30. А на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция с описанием всех ключевых моментов и фото ярких эпизодов игры.

"Днепр-1" – "Динамо"

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Как подходят к матчу

В прошлом сезоне "Днепр-1" стал лучшей командой второй шестерки, однако в этом сезоне 7 место руководство клуба не устраивает. Днепряне нацелены на путевку в еврокубки.

"Днепр-1" / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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В УПЛ команда начала с ничьей в поединке с "Ингульцом", но проиграла дома "Олимпику" (1:3) и "Мариуполю" (1:2), после чего произошла смена тренера. Место Михайленко занял хорватский специалист Игор Йовичевич. И "Днепр-1" не проигрывает уже 5 матчей подряд.

В последних пяти встречах на счету днепрян четыре победы. Пока они идут 10-ми в турнирной таблице и испытывают некоторые проблемы в обороне. Больше команды Йовичевича (13 голов) пропустили на данным момент только "Рух" (17) и "Львов" (20). А сегодня не могут выйти на поле арендованные у "Динамо" левый защитник Дубинчак и атакующий полузащитник Булеца.

/ Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

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Серебряный призер минувшего чемпионата "Динамо" после семи туром возглавляет турнирную таблицу при пяти победах и двух ничьих. Хотя в некоторых матчах киевлянам удавалось вырывать победу при абсолютно равной игре.

"Динамо", Шапаренко, Цыганков, Буяльский / Фото: Reuters

Но сейчас у Мирчи Луческу наметились проблемы с составом. Из-за позитивных тестов на коронавирус перед игрой с "Ференцварошем" (2:2) выбыли защитник Миколенко и вратарь Бущан, а затем COVID-19 нашли и у голкипера Бойко.

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В сложившейся ситуации единственным здоровым вратарем в заявке столичного клуба остался 18-летний Руслан Нещерет. Также у "бело-синих" игру пропустит Николай Шапаренко, получивший прямую красную карточку в поединке предыдущего тура против "Александрии".

Интересные факты

Лучшим снайпером киевлян в личных матчах с "Днепром-1" является Беньямин Вербич. На его счету 3 гола в ворота днепрян, причем он единственный, кто забивал во всех поединках между командами. В составе днепрян три гола в ворота "Динамо" забил Владислав Супряга, но он сейчас защищает цвета киевлян. Кстати, в прошлом сезоне "Днепр – 1" стал единственной командой сезона УПЛ, которая забила ровно столько, сколько и пропустила – по 42 мяча.

К слову, в каждом из предыдущих поединков против "Днепра – 1" "Динамо" получало право на пенальти, и каждый раз это приносило гол.

Что говорили перед матчем

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич: "Будет тяжелый матч. Киевляне очень мало пропускают. Это — мощная, крепкая команда, которая хорошо готова физически. Чтобы добиться успеха, нам нужно будет сыграть на максимуме. Что касается наших проблем, Дуглас пока еще не готов выступать в основе. Наверное, после следующего матча с "Колосом" сможем на него рассчитывать. А вот Хобленко уже восстановился и начал конкурировать за место в основе".

Игор Йовичевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Что говорят букмекеры

Фаворитом этого матча букмекеры единогласно считают "Динамо". Ставки на победу киевлян принимают с коэффициентом 1.50, на выигрыш "Днепра-1" – 6.50, на ничью – 4.00. Самые популярные результаты – ничья 1:1 и успех команды Мирчи Луческу 2:0 – 7.50.

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