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"Днепр-1" – "Динамо": где и когда смотреть матч чемпионата Украины

31 октября, 14:00

Елена Павлова Елена Павлова

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня в рамках 8-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" примет лидера Премьер-лиги киевское "Динамо". Но будет хозяином лишь номинально, поскольку матч пройдет на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 19:30 по киевскому времени, но из-за пандемии коронавируса она пройдет без зрителей. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн "Днепр-1" – "Динамо" со всеми самыми интересными подробностями.

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"Днепр-1" – "Динамо"

"Днепр-1" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Матч "Днепр-1" – "Динамо" в прямом эфире покажут на канале "УНИАН", который также доступен онлайн с помощью сервиса OLL.TV (по подписке).

Напомним, что после семи туров "Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. У киевлян 17 очков, 16 – у донецкого "Шахтера", который вчера разбил "Мариуполь" (4:1). На очко меньше у полтавской "Ворсклы". "Днепр" идет 10-м после того, как на выезде переиграл "Львов" – 3:1.

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В предыдущем туре чемпионата Украины "Динамо" дома с большим трудом переиграло "Александрию" со счетом 1:0, а посреди недели команда Мирчи Луческу упустила победу в Будапеште над "Ференцварошем" – 2:2.

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