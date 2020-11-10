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Директор "Шахтера" Срна получил лицензию, позволяющую ему работать главным тренером

10 ноября, 12:54

Олег Люлька Олег Люлька

Бывший капитан "горняков" показал тренерскую "корочку", действительную до конца 2023 года

Бывший капитан "Шахтера" Дарио Срна получил тренерскую лицензию категории "PRO" от УЕФА по итогам обучения в Украинской ассоциации футбола. Она дает право 38-летнему хорвату работать главным тренером в Украине, а также во всех остальных странах, входящих в конвенцию УЕФА по аттестационным уровням подготовки.

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О получении элитной тренерской лицензии Дарио Срна сообщил у себя в Instagram-сторис, опубликовав фото "корочки". Она действительна до 31 декабря 2023 года.

Напомним, нынешним летом Дарио Срна получил новую должность в "Шахтере". Знаменитый хорват был назначен директором по футболу, отметив при этом, что не считает себя человеком офиса.

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При этом главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру, говоря о сотрудничестве с Дарио Срной, отметил: "Возможно, когда-нибудь ему придется меня уволить. Это тоже одна из его функций".

Смотрите, как Дарио Срна забивал за "Шахтер"

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тренер лицензия Шахтер Донецк Дарио Срна

Источник: Сегодня|Спорт

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