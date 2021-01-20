Динамовец Цитаишвили спел российский шлягер на посвящении в игроки "Ворсклы"

Многие украинские клубы на зимние сборы по традиции едут в Турцию. Сейчас там находится и полтавская "Ворскла" – пятая команда чемпионата Украины по итогам первого круга. Помимо тренировок, футболисты находят время и для развлечений. В частности, подопечные Юрия Максимова провели посвящение в команду нескольких новичков. Среди них был и 20-летний полузащитник Георгий Цитаишвили. Месяц назад "Динамо" отдало Цитаишвили в аренду в "Ворсклу".

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На знакомстве с коллективом футболисты традиционно должны были исполнить песню. Чемпион мира среди молодежи 2019 года Цитаишвили выбрал для этой цели российский шлягер "Небо над землей". Больше 20 лет назад написал его Мухтар Хордаев из Кабардино-Балкарии. Можем оценить, как у украинского грузина вышло исполнить хит.

Показали свое исполнительное мастерство в вокале и несколько других футболистов "Ворсклы".

На сборе в Анталье полтавчане собираются провести четыре спарринга. Первый из них – 24 января с "Балканами" из Косово.

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Недавно Оливье за миллион евро получил украинский клуб.

Смотрите, как "Ворскла" обыграла "Колос" в первом круге чемпионата Украины:

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