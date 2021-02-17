Динамовцу Русину в "Легии" предрекают "банку"

Эксперты в Польше считают, что у "Легии" и без Назария хватает нападающих

Не исключено, что Назарий Русин в варшавской "Легии", куда переходит на правах аренды до конца года, сядет на "банку" и будет протирать скамейку запасных, как и в Киеве.

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На это намекнул бывший защитник сборной Польши Марцин Бащински.

"Не понимаю, зачем "Легии" подписывать Русина при наличии Пекхарта, Лопеса и молодого Влодарчика", – цитирует Бащински Magazynie Sportowy.

Назарий Русин / Фото: Футбол 24

Реклама Назарий Русин с женой и ребенком / Фото: Instagram

Напомним, у Русина был успешный период выступлений в 2019-м за "Зарю", но с тех пор в "Динамо" у него ничего не клеилось. При Михайличенко он попросту не забивал. А при Луческу у нападающего не было особых шансов заиграть из-за проблем со здоровьем.

В начале нынешнего сезона, едва женившись, Русин заболел COVID-19.

А когда форвард вернулся в строй после коронавируса, его ждала новая проблема. Русин сломал ключицу во время двусторонки и только недавно вернулся в основную группу "Динамо".

Однако Луческу делает ставку на Беседина, первым запасным будет Супряга, вот Русину и пришлось идти в аренду.

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Отметим, что ранее "Легия" уже взяла в аренду защитника "Динамо" Шабанова. Варшавский клуб, занимающий второе место в первенстве Польше, рассчитывает на помощь киевлян в борьбе за чемпионство.

Смотрите, как Русин забивал за молодежную сборную Украины

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