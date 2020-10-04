"Динамо" – "Заря": где смотреть матч чемпионата Украины

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" и луганская Заря сыграют между собой в матче пятого тура чемпионата Украины. Матч пройдет в НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на телеканале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV, также трансляция онлайн пройдет на Youtube. "Динамо" – "Заря" смотреть онлайн можно и с помощью нашей текстовой трансляции.

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После четырех туров "Динамо" имеет в своем активе 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая всего на один балл от полтавской "Ворсклы", которая свой матч отчетного тура уже провела и сыграла вничью с "Днепр-1" (2:2). Это означает, что в случае победы киевляне выйдут на чистое первое место.

"Заря" стартовала в новом сезоне с двух поражений – "Десне" и "Мариуполю", затем сыграла вничью с "Шахтером" и лишь в прошлом туре одержала первую победу в Премьер-лиге, разгромив "Львов" (5:0).

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.50, на ничью – 4.10, на победу "Зари" – 7.00.

В тренде Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

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Смотрите, как "Динамо" разгромило "Гент":

Смотрите, как "Заря" разгромила "Львов":

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