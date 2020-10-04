Українська
$ 28,33
33,33

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" – "Заря": где смотреть матч чемпионата Украины

4 октября, 13:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

Список трансляций матча чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Сегодня киевское "Динамо" и луганская Заря сыграют между собой в матче пятого тура чемпионата Украины. Матч пройдет в НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 17:00. В прямом эфире поединок покажут на телеканале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV, также трансляция онлайн пройдет на Youtube. "Динамо" – "Заря" смотреть онлайн можно и с помощью нашей текстовой трансляции.

Реклама

После четырех туров "Динамо" имеет в своем активе 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая всего на один балл от полтавской "Ворсклы", которая свой матч отчетного тура уже провела и сыграла вничью с "Днепр-1" (2:2). Это означает, что в случае победы киевляне выйдут на чистое первое место.

"Заря" стартовала в новом сезоне с двух поражений – "Десне" и "Мариуполю", затем сыграла вничью с "Шахтером" и лишь в прошлом туре одержала первую победу в Премьер-лиге, разгромив "Львов" (5:0).

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ВорсклаВорсклаВор
5
3
2
0
11
4
7
11
Забитые 11
Пропущеные 4
Разница 7
Результаты последних матчей: Н Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
4
3
1
0
11
2
9
10
Забитые 11
Пропущеные 2
Разница 9
Результаты последних матчей: В В Н В
3
ДеснаДеснаДес
4
2
2
0
7
3
4
8
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
2
2
0
8
4
4
8
Забитые 8
Пропущеные 4
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н Н В
5
КолосКолосКол
4
2
1
1
7
4
3
7
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В П
6
МариупольМариупольМар
4
2
1
1
4
5
-1
7
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В В П
7
АлександрияАлександрияАле
4
2
0
2
8
5
3
6
Забитые 8
Пропущеные 5
Разница 3
Результаты последних матчей: В П П В
8
ОлимпикОлимпикОли
4
2
0
2
7
7
0
6
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В В П
9
ЗаряЗаряЗар
4
1
1
2
8
6
2
4
Забитые 8
Пропущеные 6
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н П П
10
МинайМинайМин
4
1
1
2
2
8
-6
4
Забитые 2
Пропущеные 8
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П В
11
ИнгулецИнгулецИнг
5
0
4
1
3
5
-2
4
Забитые 3
Пропущеные 5
Разница -2
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
12
Днепр-1Днепр-1Дне
5
0
2
3
6
12
-6
2
Забитые 6
Пропущеные 12
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П Н
13
РухРухРух
5
0
2
3
5
11
-6
2
Забитые 5
Пропущеные 11
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П Н П П
14
ЛьвовЛьвовЛьв
4
0
1
3
1
12
-11
1
Забитые 1
Пропущеные 12
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П П

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.50, на ничью – 4.10, на победу "Зари" – 7.00.

В тренде
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
Реклама

Смотрите, как "Динамо" разгромило "Гент":

Смотрите, как "Заря" разгромила "Львов":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в
Суркис озвучил окончательное решение по трансферу Супряги в "Болонью"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты четвертого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты четвертого тураЧУ по футболу
Луческу расставил все точки над
Луческу расставил все точки над "і" в истории с КравцомФутбол
"Минай" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Стало понятно, кто уйдет из
Стало понятно, кто уйдет из "Динамо": команда сфотографировалась без трех игроковФутбол
Умер легендарный футболист
Умер легендарный футболист "Шахтера" Ателькин, подаривший Донецку первую Лигу чемпионовЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять