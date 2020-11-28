"Динамо" – "Ворскла": прямая видеотрансляция матча

В субботу, 28 ноября, на НСК "Олимпийский" проходит центральный матч 11-го тура чемпионата Украины по футболу. "Динамо" принимает полтавскую "Ворсклу". Начало поединка – в 17:00. Онлайн "Динамо" – "Ворскла" доступен на нашем сайте.

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"Динамо" – "Ворскла": где смотреть матч чемпионата Украины

Трансляция матча "Динамо" – "Ворскла"

На поле противостоят друг другу первая и третья команды Премьер-лиги. "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 23 балла, а полтавчане располагаются на третьем месте, отставая на четыре очка. "Ворскла" даже в случае победы не сможет обойти киевлян, однако существенно насолит, если сумеет отобрать очки, ведь команда Мирчи Луческу всего на один балл опережает "Шахтер". А вот в случае поражения команда Юрия Максимова рискует опуститься на четвертую строчку, если "Десна" в этом туре обыграет "Колос".

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