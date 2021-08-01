31 июля 17:00 Видео
Минай 1
Александрия 0
31 июля 19:30 Видео
Черноморец 0
Днепр-1 3
1 августа 17:00
Мариуполь --
Десна --
1 августа 19:30
Динамо --
Верес --
1 августа 19:30
Ворскла --
Рух --
2 августа 19:30
Ингулец --
Заря --
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 17:00
Минай --
Колос --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Динамо – Верес: онлайн-трансляция матча 2-го тура чемпионата Украины

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
1 августа, 12:30
Копировать ссылку
Чемпион Украины начинает защиту титула в поединке против действующего победителя Первой лиги
Динамо примет Верес на НСК Олимпийский
Динамо примет Верес на НСК Олимпийский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт НК "Верес"

В воскресенье состоится матч 2-го тура чемпионата Украины. В Киеве местное Динамо примет Верес из Ровно. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Начало поединка – 19:30. Узнавайте расписание всех матчей 2-го тура УПЛ.

Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА ДИНАМО – ВЕРЕС

Реклама

Прошлый сезон для Динамо вышел сверхуспешным. Впервые за долгое время киевляне вышли в групповой раунд Лиги чемпионов, а также выиграли все возможные титулы на внутренней арене.

Верес также выполнил свою задачу в Первой лиге. Коллектив из Ровно стал победителем второго дивизиона чемпионата Украины и вернулся в УПЛ спустя три года. В первом туре сезона 2021/2022 команда Юрия Вирта сумела не проиграть дома Колосу (0:0).

Если Верес уже успел сыграть матч в новом сезоне, то Динамо пропускало первый тур из-за переноса поединка с Минаем. Подопечные Луческу неплохо провели лето, испробовав себя на фоне серьезных соперников на сборах. Кроме того, команду пополнили Денис Антюх, Владислав Кулач, Илья Шкурин и Эрик Рамирес.

Личные встречи. Команды провели 13 очных встреч в истории. Девять из них остались за киевлянами, одна – за ровенским клубом, а еще три завершились вничью.

В тренде

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогноз букмекеров. По их мнению, однозначным фаворитом встречи является Динамо. Коэффициент на триумф команды Луческу выглядит совсем символическим – 1.17. На ничью выставлен коэффициент 6.90, на победу гостей – аж 20.00. Более того, букмекеры не сильно верят даже в гол команды Вирта (2.63).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
2
2
0
0
5
1
4
6
Забитые 5
Пропущеные 1
Разница 4
Результаты последних матчей: В В
2
Днепр-1 Днепр-1 Дне
2
1
1
0
5
2
3
4
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н
3
Колос Колос Кол
2
1
1
0
1
0
1
4
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н
4
Десна Десна Дес
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
5
Минай Минай Мин
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
6
Металлист 1925 Металлист 1925 Мет
2
1
0
1
2
2
0
3
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
7
Александрия Александрия Але
2
1
0
1
1
1
0
3
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
8
Ворскла Ворскла Вор
1
0
1
0
2
2
0
1
Забитые 2
Пропущеные 2
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
9
Мариуполь Мариуполь Мар
1
0
1
0
1
1
0
1
Забитые 1
Пропущеные 1
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
10
Верес Верес Вер
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
11
Львов Львов Льв
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н
12
Динамо Динамо Дин
0
0
0
0
0
0
0
0
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
-
13
Рух Рух Рух
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
14
Ингулец Ингулец Инг
1
0
0
1
1
2
-1
0
Забитые 1
Пропущеные 2
Разница -1
Результаты последних матчей: П
15
Заря Заря Зар
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
16
Черноморец Черноморец Чер
2
0
0
2
0
6
-6
0
Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
20
14
54
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
4
flag Австралия АвстралияAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
13
39
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
9
10
12
31
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
10
6
20
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
6
17
10
flag Новая Зеландия Новая ЗеландияNZ
4
3
4
11
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Опрос
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять