Динамо – Верес: онлайн-трансляция матча 2-го тура чемпионата Украины

Чемпион Украины начинает защиту титула в поединке против действующего победителя Первой лиги

Динамо примет Верес на НСК Олимпийский / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт НК "Верес"

В воскресенье состоится матч 2-го тура чемпионата Украины. В Киеве местное Динамо примет Верес из Ровно. Игра состоится на стадионе НСК Олимпийский. Начало поединка – 19:30. Узнавайте расписание всех матчей 2-го тура УПЛ.

Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

ОНЛАЙН МАТЧА ДИНАМО – ВЕРЕС

Реклама

Прошлый сезон для Динамо вышел сверхуспешным. Впервые за долгое время киевляне вышли в групповой раунд Лиги чемпионов, а также выиграли все возможные титулы на внутренней арене.

Верес также выполнил свою задачу в Первой лиге. Коллектив из Ровно стал победителем второго дивизиона чемпионата Украины и вернулся в УПЛ спустя три года. В первом туре сезона 2021/2022 команда Юрия Вирта сумела не проиграть дома Колосу (0:0).

Если Верес уже успел сыграть матч в новом сезоне, то Динамо пропускало первый тур из-за переноса поединка с Минаем. Подопечные Луческу неплохо провели лето, испробовав себя на фоне серьезных соперников на сборах. Кроме того, команду пополнили Денис Антюх, Владислав Кулач, Илья Шкурин и Эрик Рамирес.

Личные встречи. Команды провели 13 очных встреч в истории. Девять из них остались за киевлянами, одна – за ровенским клубом, а еще три завершились вничью.

В тренде Самое медальное фото Украины! Как Свитолина болела за Романчука на Олимпиаде в Токио

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал 2+2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогноз букмекеров. По их мнению, однозначным фаворитом встречи является Динамо. Коэффициент на триумф команды Луческу выглядит совсем символическим – 1.17. На ничью выставлен коэффициент 6.90, на победу гостей – аж 20.00. Более того, букмекеры не сильно верят даже в гол команды Вирта (2.63).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ