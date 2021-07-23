23 июля 19:30
Львов --
Мариуполь --
24 июля 17:00
Верес --
Колос --
24 июля 19:30
Шахтер --
Ингулец --
25 июля 17:00
Металлист 1925 --
Рух --
25 июля 19:30
Заря --
Александрия --
25 июля 19:30
Десна --
Черноморец --
26 июля 19:30
Ворскла --
Днепр-1 --
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Минай --
Александрия --
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Динамо – Унион: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Анатолий Дерека Анатолий Дерека
23 июля, 14:45
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Следите в онлайн-режиме за контрольным поединком команды Мирчи Луческу против представителя Бундеслиги на сборе в Австрии
Динамо готовится к матчу против Униона
Динамо готовится к матчу против Униона / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В пятницу, 23 июля, киевское Динамо играет спарринг с крепким середняком немецкой Бундеслиги. В Австрии команда Мирчи Луческу встречается с клубом Унион из Берлина. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча.

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ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО – УНИОН

Предыдущие спарринги Динамо:

20 июля. Атлетик – 0:1
18 июля. Этуаль – 2:0
17 июля. Ницца – 1:2
15 июля. Эвиан – 3:0
14 июля. Сьон – 2:0
10 июля. Серветт – 1:1
7 июля. Люцерн – 3:3
5 июля. Дивон – 5:0
3 июля. Лозанна – 1:1
1 июля. Базель – 4:4

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На днях Динамо перебралось из Швейцарии в Австрию, где и проведет финальный отрезок подготовки к сезону. Матч с Унионом станет предпоследним для команды Луческу на сборах, так как киевлянам еще предстоит сыграть с испанским Вильярреалом.

В тренде

Отметим, что Унион впервые вышел в Бундеслигу в 2019 году и уже второй год подряд уверенно удерживает место в середине таблице. Позапрошлый сезон столичный клуб завершил 11-ым, а в прошлом Унион поднялся на 7 место и получил путевку в Лигу Конференций.

Как Динамо уступило Атлетику:

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