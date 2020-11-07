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"Динамо" U-21 – "Шахтер" U-21: онлайн-трансляция молодежного чемпионата Украины

7 ноября, 13:10

Елена Павлова Елена Павлова

Киевская команда возглавляет турнирную таблицу после восьми туров

Накануне украинского "классико" между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в 9 туре УПЛ – 7 ноября в в молодежном чемпионате Украины встречаются команды "динамовцев" и "горняков" U21. Поединок стартовал в 13:00, а прямая трансляция доступна на официальных каналах клубов в YouTube и в этой новости. Ранее тренер "Шахтера" отметил, что в "Динамо" нет проблем перед дерби.

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Поединок проходит на поле УТБ "Динамо" в Вите-Литовской. "Динамо" на данный момент занимает первое место в чемпионате – 19 очков после 8 поединков. Дончане идут на пятом месте – 12 очков после семи матчей. Последний раз команды встречались год назад, и тогда победа осталась за киевлянами – 1:2.

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Состав "Шахтера" U-21: Турбаевский, Капинус, Козик, Мампасси, Драмбаев, Приходько, Гуров, Чурко, Судаков, Вакула, Вьюнник. Запасные: Кемкин, Якуба, Рудавский, Эгбуджо, Хромей, Микитишин, Свитюха, Гончарук, Чирук.

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Ранее мы писали, что "Динамо" и "Шахтер" рассудит арбитр, которого критиковал Луческу.

Смотрите, как "Шахтер" выступал в Лиге чемпионов

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