"Динамо" – "Шкендия": онлайн матча киевлян в Турции

В субботу, 6 февраля, киевское "Динамо" проведет предпоследний контрольный поединок на тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Мирчи Луческу станет "Шкендия" из Северной Македонии. Матч начнется в 16:10 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция.

ОНЛАЙН "ШКЕНДИЯ" – "ДИНАМО"

Стартовый состав Динамо: Нещерет, Кендзёра, Забарный, Миколенко, Попов, Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Беседин, Родригеc.

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Сегодняшний матч против "Шкендии" станет для киевлян седьмым за время зимней паузы. На первом сборе в ОАЭ "Динамо" уступило Легии (0:2), обыграло "Шахтер" из Солигорска (2:0) и разошлось миром со сборной Иордании (0:0).

После нескольких дней выходных динамовцы отправились на второй сбор в Турцию, где они уже успели проиграть "Лудогорцу", обыграть "Динамо" Тбилиси (1:0) и упустить победу над ЦСКА 1948 (2:2).

Сегодня "Динамо" встретится с трехкратным чемпионом Македонии, также "Шкендия" дважды побеждала в Кубке и один раз – в Суперкубке страны. В текущем сезоне команда лидирует в чемпионате страны, но уже вылетела из Кубка.

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После этого 8 февраля киевляне завершат программу второго тренировочного сбора спаррингом с БАТЭ и вернутся в Украину, где 13-го числа в рамках Премьер-лиги сыграет с "Олимпиком" а через пять дней их ждет встреча с "Брюгге" в 1/16 финала Лиги Европы.

Букмекеры о матче "Шкендия" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Мирчи Луческу – 1.42, на ничью – 4.70, на победу "Шкендии" – 6.50.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Ференцварош" и пробилось в Лигу Европы:

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