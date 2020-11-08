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"Динамо" – "Шахтер": прямая видеотрансляция матча

8 ноября, 16:16

Олег Люлька Олег Люлька

Поединок грандов украинского футбола на НСК "Олимпийский" - команда Луческу против подопечных Каштру

Сегодня на НСК "Олимпийский" проходит центральный матч девятого тура чемпионата Украины по футболу между "Динамо" и "Шахтером". Начало противостояния грандов – в 17:00. К этому поединку киевляне подошли в роли лидера Премьер-лиги с отрывом в четыре очка от "горняков". Онлайн-трансляция "Динамо" – "Шахтер" доступна на нашем сайте.

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"Динамо" – "Шахтер": где смотреть "украинское классико"

Напомним, это уже второй матч Мирчи Луческу на посту главного тренера "Динамо" против "Шахтера", который он возглавлял в течение 12 лет. В конце августа на НСК "Олимпийский" киевляне выиграли у дончан поединок за Суперкубок Украины со счетом 3:1. У динамовцев тогда отличились Карлос Де Пена (20-я минута), Жерсон Родригес (31) и Фран Соль (83), у "горняков" – Жуниор Мораес (37).

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Добавим, что перед сегодняшним "украинским классико" "Динамо" и "Шахтер" проиграли свои матчи в Лиге чемпионов. Киевляне уступили в гостях "Барселоне" 1:2. А дончане на "Олимпийском" были разгромлены гладбахской "Боруссией" 0:6.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
8
6
2
0
17
4
13
20
Забитые 17
Пропущеные 4
Разница 13
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
8
4
4
0
20
9
11
16
Забитые 20
Пропущеные 9
Разница 11
Результаты последних матчей: В Н В Н В
3
ДеснаДеснаДес
9
4
4
1
14
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16
Забитые 14
Пропущеные 9
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В П Н
4
ВорсклаВорсклаВор
8
4
3
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Забитые 13
Пропущеные 6
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Результаты последних матчей: П Н В Н Н
5
КолосКолосКол
9
4
3
2
14
9
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Забитые 14
Пропущеные 9
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Результаты последних матчей: В П Н Н В
6
ОлимпикОлимпикОли
9
4
1
4
15
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Забитые 15
Пропущеные 16
Разница -1
Результаты последних матчей: Н В П П В
7
АлександрияАлександрияАле
9
4
1
4
17
14
3
13
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В П
8
МариупольМариупольМар
9
3
3
3
10
14
-4
12
Забитые 10
Пропущеные 14
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П Н В П
9
ЗаряЗаряЗар
8
2
4
2
15
9
6
10
Забитые 15
Пропущеные 9
Разница 6
Результаты последних матчей: Н В Н Н В
10
Днепр-1Днепр-1Дне
9
2
2
5
12
17
-5
8
Забитые 12
Пропущеные 17
Разница -5
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ИнгулецИнгулецИнг
9
0
7
2
10
13
-3
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Забитые 10
Пропущеные 13
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
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МинайМинайМин
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Забитые 4
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ЛьвовЛьвовЛьв
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6
4
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-17
4
Забитые 4
Пропущеные 21
Разница -17
Результаты последних матчей: П В П П Н

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Источник: Сегодня|Спорт

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