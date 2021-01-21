Українська
$ 28,2
34,15

Новости Чемпионата Украины 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

"Динамо" – "Шахтер": онлайн-видеотрансляция матча

21 января, 10:08

Олег Люлька Олег Люлька

Киевляне после поражения от польской "Легии" играют в Эмиратах с чемпионом Беларуси

В четверг, 21 января, киевское "Динамо" проводит второй контрольный матч на сборе в Эмиратах. В соперниках у подопечных Мирчи Луческу – действующий чемпион Беларуси солигорский "Шахтер", возглавляемый украинским тренером Романом Григорчуком. Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени. Видеотрансляция спарринга в режиме онлайн доступна на нашем сайте.

Реклама

Читайте также: Мало миллионов: "Динамо" отказалось продать своего лидера в Америку

Напомним, спарринг "Динамо" – "Шахтер" был под угрозой. Появилась информация, что в Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить сборы за границей. Однако в итоге клуб из Солигорска все-таки вылетел в Эмираты. Таким образом матчу "горняков" с киевлянами – быть!

Тренировка "Динамо" перед "Шахтером"

Реклама

Реклама

Добавим, что в первом матче на сборе в ОАЭ "Динамо" проиграло варшавской "Легии" 0:2. Оба мяча в первом тайме забил 30-летний Томаш Пекгарт.

При этом качка из "Динамо" сняли с игры против "Легии" из-за мышц. За бортом поединка остался "киевский Роналду" Денис Попов.

Смотрите, как "Динамо" закрывало 2020 год в еврокубках

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео сборы онлайн Динамо Киев Шахтер Солигорск
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
Качка из
Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышцФутбол
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока
Прикрыла цветами голое тело: девушка игрока "Шахтера" сексуально провела его на сборыФутбол
Футболист
Футболист "Динамо" получил чувственное поздравление от блондинкиФутбол
Как на презентации Блохина: Милевский – в новом именном халате
Как на презентации Блохина: Милевский – в новом именном халатеФутбол
ТОП-10 скандалов Милевского после
ТОП-10 скандалов Милевского после "Динамо": секс с Канделаки, пьяные ДТП и Ferrari в хламФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять