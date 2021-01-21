"Динамо" – "Шахтер": онлайн-видеотрансляция матча

Киевляне после поражения от польской "Легии" играют в Эмиратах с чемпионом Беларуси

В четверг, 21 января, киевское "Динамо" проводит второй контрольный матч на сборе в Эмиратах. В соперниках у подопечных Мирчи Луческу – действующий чемпион Беларуси солигорский "Шахтер", возглавляемый украинским тренером Романом Григорчуком. Начало поединка – в 15:00 по киевскому времени. Видеотрансляция спарринга в режиме онлайн доступна на нашем сайте.

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Напомним, спарринг "Динамо" – "Шахтер" был под угрозой. Появилась информация, что в Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить сборы за границей. Однако в итоге клуб из Солигорска все-таки вылетел в Эмираты. Таким образом матчу "горняков" с киевлянами – быть!

Тренировка "Динамо" перед "Шахтером"

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Добавим, что в первом матче на сборе в ОАЭ "Динамо" проиграло варшавской "Легии" 0:2. Оба мяча в первом тайме забил 30-летний Томаш Пекгарт.

При этом качка из "Динамо" сняли с игры против "Легии" из-за мышц. За бортом поединка остался "киевский Роналду" Денис Попов.

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