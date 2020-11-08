"Динамо" – "Шахтер": прогноз комментатора на украинское "класичне"

Сегодня – главный матч в украинском футболе, принципиальное противостояние "Динамо" и "Шахтера". Поединок начнется в 17:00 и пройдет на "Олимпийском" в Киеве. Смотреть онлайн "Динамо" – "Шахтер" можно на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

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Всеукраинское дерби снова пройдет при пустых трибунах. Это будет первая встреча Мирчи Луческу с "Шахтером" в чемпионате Украины. Победа киевлян с румынским тренером в Суперкубке еще свежа в памяти. И, очевидно, "горняки" жаждут реванша.

Тем более, после разгрома от "Боруссии" Менхенгладбах в Лиге чемпионов со счетом 0:6 им необходима победа над принципиальным соперником для улучшения морального состояния. Да и с точки зрения турнирного положения потеря очков точно не на руку команде Каштру, ведь после восьми туров "Динамо" опережает ее на 4 балла.

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Столичный клуб накануне достойно выглядел во встрече с "Барселоной" на "Камп Ноу", хоть и проиграл 1:2. Их кадровая ситуация сейчас крайне сложна из-за вспышки коронавируса внутри коллектива. Бущан, Бойко, Миколенко, Караваев, Шапаренко, Белуцэ, Гармаш, Цитаишвили, Дуэлунд по-прежнему вне игры. Накануне к ним присоединился еще и Супряга. Кадровый ресурс ограничен, а те, кто есть в распоряжении Луческу, вряд ли успели должным образом восстановиться после непростого вояжа в Испании.

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У "Шахтера", наоборот, в строю практически все, кроме Исмаили и Коноплянки. Под вопросом участие Фернандо. В прошлом сезоне дончане выиграли все четыре встречи с "Динамо" в чемпионате, но вылетели от них в Кубке Украины.

ПРОГНОЗ. Хозяева снова будут играть от обороны и надеяться на контратаки. Теоретически их может устроить и ничья, "Шахтеру" же крайне важна победа. Учитывая описанные нюансы, просматривается победа "горняков".

"Динамо" – "Шахтер"

УПЛ, 8 ноября, воскресенье в 17:00, ТВ: 2+2, OLL.TV

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Все подробности в спецтеме "Динамо" vs "Шахтер"

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