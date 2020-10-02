"Динамо" продлило контракты с травмированными футболистами

Александр Тымчик и Денис Попов останутся в команде до 2025 года

Киевское "Динамо" вслед за продлением контрактов с Николаем Шапаренко и Виталием Миколенко заключило новые соглашения с еще двумя игроками. Так, новые долгосрочные контракты с командой подписали Александр Тымчик и Денис Попов, сообщается на официальном сайте киевлян.

Реклама

Новое соглашение 23-летнего Тымчика с клубом действует до 2025 года. Александр – воспитанник футбольной академии "бело-синих", в которую перебрался в сентябре 2013 года из школы "BRW-BIK". Осенью 2016 года дебютировал за первую команду "Динамо" в матче против "Днепра". В декабре 2017 года на правах аренды перешел в луганскую "Зарю". Сезон 2020/21 начал в составе киевского "Динамо", однако сейчас травмировался и вернется на поле через несколько недель.

21-летний Денис Попов также заключил с клубом пятилетний контракт. Денис является воспитанником академии киевского "Динамо", в системе которой находился с 2015 года. За первую команду "бело-синих" дебютировал 13 апреля 2019 года в поединке против "Мариуполя", провел 23 матча во всех турнирах и отличился двумя голами. Как и Тымчик, Попов только восстанавливается от повреждения.

Кстати, накануне стало понятно, кто уйдет из "Динамо": команда сфотографировалась без трех игроков. В Лиге чемпионов в составе киевлян, помимо травмированного Бурды, мы не увидим Гармаша и Соля.

В тренде Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах

Как подтверждение – Фран Соль уже покинул "Динамо". Испанский форвард возвращается на родину. В ближайшее время нападающий станет игроком "Тенерифе".

Реклама

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Гент" и вышло в Лигу чемпионов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама