Динамо продлило контракт с травмированным лидером команды еще на четыре года

Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо до 2025 года. Сейчас футболист находится в лазарете команды и не сыграет на Евро-2020 за национальную сборную

Виталий Буяльский останется в Динамо до 2025 года / Фото: Reuters

Динамо продлило контракт с ключевым полузащитником клуба Виталием Буяльским. Новое соглашение рассчитано до лета 2025-го года. Напомним, что сейчас футболист травмирован, из-за чего не сыграет на Евро-2020 за сборную Украины.

"Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи. До истечения моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что Динамо заблаговременно предложило мне продлить сотрудничество. Это значит, что клубу я не безразличен – это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая", – сказал Буяльский официальному сайту киевлян.

В прошедшем сезоне Буяльский провел 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал столько же результативных передач. Transfermarkt оценивает 28-летнего украинца в 5 миллионов евро.

Лучший матч Буяльского в сезоне – хет-трик Ворскле: