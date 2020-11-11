"Динамо" потеряло третьего вратаря из-за COVID-19: в молодежке вирус у Нещерета

Киевское "Динамо" потеряло уже третьего вратаря за последние несколько недель. Вслед за Бущаном и Бойко коронавирус обнаружили у 18-летнего Руслана Нещерета – сообщает УАФ. Это произошло в расположении сборной Украины U-21. Напомним, что 13 ноября наша молодежка сыграет с Мальтой в квалификации к Евро-U21. Сегодня же спарринг проводит главная команда страны, и мультимедийный онлайн Польша – Украина уже идет на нашем сайте.

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Руслан Нещерет / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также из-за COVID-19 наставник украинской молодежки Руслан Ротань лишился футболистов "Мариуполя" – полузащитника Артема Бондаренко и нападающего Даниила Сикана. Таким образом, в расположении наставника сборной остались 20 футболистов, которые продолжат подготовку к матчу.

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Напомним, что молодежная команда Украины уже потеряла все шансы выйти на Евро-2021, набрав десять очков в восьми играх. Ключевым стало октябрьское поражение на выезде от Северной Ирландии – 0:1.

Ранее мы сообщали, что уже 13-й игрок "Динамо" заразился коронавирусом. Защитник Денис Попов сдал положительный тест в расположении сборной Украины.

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