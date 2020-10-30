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"Динамо" выплатили долгожданный долг за бразильского полузащитника

30 октября, 23:25

Елена Павлова Елена Павлова

Бразильский "Коринтианс" начал переводить деньги за аренду Сидклея

Бразильский клуб "Коринтианс" перевел киевскому "Динамо" 250 тысяч долларов за аренду полузащитника Сидклея – сообщает Gazeta Esportiva. Это половина суммы, которую команда из штата Сан-Паулу должна были выплатить за 27-летнего футболиста.

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На следующей неделе ожидается выплата второй части платежа. Изначально клубы договаривались о четырех платежах на протяжении года, но из-за пандемии у клуба возникли финансовые проблемы.

Сидклей тренируется с "Коринтиансом"

Сидклей тренируется с "Коринтиансом" / Фото: Twitter

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"Коринтианс" должен был сделать первый платеж по аренде Сидклея до 1 марта 2020 года, но деньги так и не поступили на счета киевлян. "Динамо" снова обратилось в ФИФА за взысканием соответствующих средств, а также применением санкций, предусмотренных контрактом. После чего стороны достигли новых договоренностей. Ожидается, что Сидклей вернется в Украину по окончании аренды в декабре.

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Сидклей

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, что бразилец Сидклей перешел в "Динамо" в июле 2018 года из "Атлетико Паранаэнсе". За полтора сезона Сидклей не смог закрепиться в основном составе "Динамо", проведя во всех турнирах 23 матча (17 – в чемпионате Украины, 1 – в розыгрыше национального Кубка и 5 – в Лиге Европы) и забив один мяч.

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