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Динамо покупает бунтаря! Переговоры с московским ЦСКА на финальной стадии

Елена Павлова Елена Павлова
8 июля, 23:17
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Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин близок к переходу в киевское Динамо. Белорус может присоединиться к украинскому клубу уже на втором тренировочном сборе
Ильи Шкурин близок к переходу в Динамо/Фото PFC CSKA Moscow
Ильи Шкурин близок к переходу в Динамо/Фото PFC CSKA Moscow

В ближайшее время нападение киевского Динамо усилится форвардом московского ЦСКА. Переговоры между чемпионом Украины и российским клубом по поводу перехода белоруса Ильи Шкурина находятся на завершающей стадии. Ранее нападающий Динамо усилил неудачника чемпионата Испании.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter, речь идет об аренде с правом выкупа. Белорус может присоединиться к киевскому клубу уже на втором тренировочном сборе в Швейцарии.

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21-летний Шкурин с января 2020 года выступает за московский ЦСКА. В прошлом сезоне за российский клуб сыграл 9 матчей и забил 3 гола. Его называют очень перспективным и даже виделся новой звездой сборной Беларуси. Однако в августе 2020 года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко.

Илья Шкурин
Илья Шкурин

Белорусская федерация футбола в ответ подала жалобу на игрока в УЕФА. Также в случае отказа форварда выступать за Беларусь Шкурину угрожали армией.

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Чехия
3
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Шотландия
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5
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Германия
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3
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