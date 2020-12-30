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"Динамо" подписывает футболиста из Израиля: сколько киевляне заплатят за новичка

30 декабря, 21:01

Елена Павлова Елена Павлова

19-летний Лиэль Абада играл во всех юношеских сборных страны

Полузащитник "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада станет игроком киевского "Динамо". Об этом сообщил отец 19-летнего футболиста Ynet. Ожидается, что Абада прилетит в Украину 5 января и подпишет контракт с украинским клубом. Ранее мы писали, что "Динамо" нашло для Луческу полузащитника в Хорватии.

"Сделка закрыта, осталось лишь несколько технических деталей. Мы очень взволнованы и думаем о переезде 19-летнего парня в Украину, но это приятные заботы", – сказал отец игрока Ронен Абада.

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Сообщается, что израильский клуб получит за перспективного вингера 5 миллионов евро и будет иметь право на 20% от суммы последующего трансфера. Тогда как портал Тransfermarkt оценивает его в 1,6 млн евро.

Лиэль Абада (справа)/Фото m-pt.co.il

Лиэль Абада (справа)/Фото m-pt.co.il

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Отметим, что 19-летний израильтянин – воспитанник "Маккаби" Петах-Тиква. Во всех турнирах за команду Абада провел 51 матч, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач. В нынешнем сезоне отбегал 13 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Играл во всех юношеских сборных Израиля – от U-16 до U-19. За команду U-21 провел пять матчей.

Ранее защитник "Динамо" рассказал, какую машину купил за премиальные от Евро-2020.

Смотрите, как "Динамо" играло в Лиге чемпионов

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