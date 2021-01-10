"Динамо" обнародовало результаты первых тестов-2021 на коронавирус

Ни одна проба, взятая у динамовцев, не дала положительный результат

В воскресенье, 10 января, после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса, игроки и персонал киевского "Динамо" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Также тесты сдали игроки и персонал молодежной и юношеской команд столичного клуба.

Реклама

Читайте также: "Зверь!" Защитник "Динамо" поразил мускулами, как у Роналду

Результаты всех тестов – отрицательные. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Динамо" Киев / Фото: Reuters

Реклама

Работу команда Мирчи Луческу начнет в понедельник. Перед этим утром первая часть динамовцев пройдет традиционное медобследование.

В тренде Первая украинка победила на теннисном Australian Open-2021

Напомним, уже известны команды, которые станут первыми спарринг-партнерами динамовцев в 2021 году. 18 января на сборе в ОАЭ подопечные Луческу померяются силами с чемпионом Польши – "Легией" из Варшавы. А 21-го сыграют с сильнейшей командой Беларуси – "Шахтером" из Солигорска, который тренирует украинец Роман Григорчук.

Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что во время отпуска "Динамо" осталось без тренера по физподготовке: итальянец Диего Лонго заявил, что ушел из-за тоски по жене.

Перед стартом весенней части сезона "Динамо" лидирует в чемпионате Украины. А в феврале киевлян ждут встречи с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама