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"Динамо" обнародовало результаты первых тестов-2021 на коронавирус

10 января, 21:50

Олег Люлька Олег Люлька

Ни одна проба, взятая у динамовцев, не дала положительный результат

В воскресенье, 10 января, после выхода из отпуска и перед возобновлением тренировочного процесса, игроки и персонал киевского "Динамо" сдали ПЦР-тесты на COVID-19. Также тесты сдали игроки и персонал молодежной и юношеской команд столичного клуба.

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Результаты всех тестов – отрицательные. Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Динамо" Киев

"Динамо" Киев / Фото: Reuters

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Работу команда Мирчи Луческу начнет в понедельник. Перед этим утром первая часть динамовцев пройдет традиционное медобследование.

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Напомним, уже известны команды, которые станут первыми спарринг-партнерами динамовцев в 2021 году. 18 января на сборе в ОАЭ подопечные Луческу померяются силами с чемпионом Польши – "Легией" из Варшавы. А 21-го сыграют с сильнейшей командой Беларуси – "Шахтером" из Солигорска, который тренирует украинец Роман Григорчук.

Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что во время отпуска "Динамо" осталось без тренера по физподготовке: итальянец Диего Лонго заявил, что ушел из-за тоски по жене.

Перед стартом весенней части сезона "Динамо" лидирует в чемпионате Украины. А в феврале киевлян ждут встречи с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы.

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