"Динамо" нашло усиление в Швеции. Игроку пообещали 400 тысяч евро в год

"Динамо" положило глаз на полузащитника сборной Швеции и клуба "Хеккен" (Гетеборг) Далехо Ирандуста. Ранее в команду Луческу активно сватали израильтянина Абаду, но трансфер пока не состоялся. И киевляне переключились на другого исполнителя.

Реклама

По данным Sportbladet, "Хеккен" оценивает Далехо в 14 млн шведских крон – это порядка 1,5 млн евро. При этом, по данным источника, самому футболисту "Динамо" предлагает зарплату в размере 400 тысяч евро в год – это в два-три раза больше, чем ранее Ирандусту обещали в "Гронингене", куда он так и не перешел.

Также 22-летним шведом иранского происхождения Далехо Ирандустом, действующим на позиции атакующего полузащитника, интересуется "Тулуза".

Смотрите, как Ирандуст забивает за "Хеккен"

Реклама

Отметим, что Transfermarkt оценивает Далехо в 2 млн евро, но его контракт истекает уже скоро – в конце 2021 года. Следовательно, сумма компенсации должна оказаться для киевлян подъемной.

Далехо Ирандуст / Фото: Instagram В тренде Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

В чемпионате Швеции-2020 Ирандуст провел 23 матча, забив 6 голов и сделав 4 ассиста. Его "Хеккен" занял третье место.

Читайте также: Качка из "Динамо" сняли с игры из-за мышц

Реклама

Напомним, в своем первом матче на сборах в ОАЭ "Динамо" проиграло варшавской "Легии" 0:2.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама