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"Динамо" нашло новый клуб для Цитаишвили

20 декабря, 17:21

Олег Люлька Олег Люлька

20-летний вингер продолжит карьеру в "Ворскле" на правах аренды

Чемпион мира среди молодежи и один из самых многообещающих игроков "Динамо" Георгий Цитаишвили новый год начнет в другой команде. Ввиду того, что 20-летний вингер не проходит в состав у Мирчи Луческу, киевский клуб решил отдать его в аренду полтавской "Ворскле".

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"Ворскла" до конца сезона арендует у "Динамо" Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде", – заявил главный тренер полтавчан экс-динамовец Юрий Максимов, которого цитирует Footboom

Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Instagram

Игроки "Динамо" в сауне
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Игроки "Динамо" в сауне / Фото: Instagram

Георгий Цитаишвили

Георгий Цитаишвили / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Юрий Максимов

Юрий Максимов / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

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Отметим, что Георгий Цитаишвили начинал сезон с шансами стать игроком основы "Динамо". Мирча Луческу ему доверял, но когда разыгрался Жерсон Родригес и набрал форму Виктор Цыганков, Гио оказался в глубоком запасе.

За весь текущий сезон Цитаишвили сыграл всего шесть матчей за "Динамо", но ни одного полного, суммарно проведя на поле 200 минут.

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Добавим, что Юрий Максимов известен своим умением раскрывать молодых игроков и заставлять их выкладываться на поле. Таким образом у этого специалиста Цитаишвили имеет шанс избавиться от своего недостатка – нежелания участвовать в черновой работе. А следовательно, может вернуться в "Динамо" уже более конкурентным игроком.

Напомним, в финале прошлого Кубка Украины "Динамо" лишь по пенальти обыграло "Ворсклу" Максимова, а в нынешнем чемпионате Украины полтавчане, претендующие на "бронзу", стали главным открытием УПЛ.

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ДинамоДинамоДин
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12
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АлександрияАлександрияАле
13
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МариупольМариупольМар
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