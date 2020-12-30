"Динамо" нашло для Луческу полузащитника в Хорватии

23-летний опорник Кристиан Якич может приехать в Киев уже зимой

Несмотря на паузу в чемпионате Украины, клубы продолжают активно готовиться к продолжению сезона. Лидер УПЛ после первого круга, "Динамо", надеется укрепить свой состав несколькими исполнителями, как того и хотел наставник киевлян Мирча Луческу. На днях Вукоевич поставил Луческу в ряд с величайшим британским тренером.

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Украинский клуб ведет переговоры с загребским "Динамо" о приобретении полузащитника Кристиана Якича. Об этом сообщил Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

23-летний футболист в составе хорватского чемпиона вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Минувшим летом он перешел из "Локомотивы" в "Динамо" за 1,2 млн евро, а ныне его трансферную стоимость оценивают в два "лимона". В 19 матчах сезона он забил один мяч и сделал две голевые передачи.

Также, как известно, киевляне присматриваются к узбекскому форварду Джасурбеку Яхшибоеву, который на правах аренды из "Пахтакора" успешно выступал за белорусский "Шахтер" из Солигорска.

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Недавно Милевский высказался о Луческу: "Понимаю болельщиков "Динамо".

Смотрите, как загребское "Динамо" обыграло московский ЦСКА в Лиге Европы:

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