Динамо на втором месте в Европе! Свои футболисты отыграли за киевлян более 60% времени

"Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Чемпион Украины киевское Динамо вошло в число лучших команд в 27 европейских лигах по проценту игрового времени, которое предоставляется воспитанникам клуба. Таковыми считаются футболисты, которые провели не меньше трех сезонов в структуре ФК с 15 до 21 года. Ранее сообщалось, что на форварда Динамо претендуют итальянские клубы.
По данным CIES Football Observatory, киевский клуб оказался на втором месте. Домашние футболисты отыграли большую часть минут в чемпионате Украины – 60,2%. В составе Динамо, которое летом возглавил румынский специалист Мирча Луческу, в нынешнем сезоне были задействованы аж 16 воспитанников. А на первом месте представитель чемпионата Словакии Жилина – 61,5%.
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ТОП-10 клубов по игровому времени воспитанников в топ-27 лигах Европы:
- Жилина (Словакия) – 61,5%.
- Динамо (Киев) – 60,2%
- Сигма (Чехия) – 52%
- Словацко (Чехия) – 51,1%
- Бней Сахнин (Израиль) – 49,5%
- Адмира (Австрия) – 49,2%
- Сельта (Испания) – 49%
- Ружомберок (Словакия) – 48,9%
- Реал Сосьедад (Испания) – 48,5%
- Горица (Словения) – 48,4%
/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
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У полтавской Ворсклы 10 воспитанников отыграли 27,1% минут в УПЛ, у донецкого Шахтера 9 футболистов – 25% времени.
Ранее Луческу после финиша чемпионата заговорил о Шахтере.
Напомним, что в последнем туре украинской Премьер-лиги Динамо разгромило Колос.